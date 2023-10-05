前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩露國造潛艦機密，馬文君強力反擊稱「如果有，我切腹，如果沒有，請黃曙光切腹」。《中天電視》YouTube 5日針對「國民黨立委馬文君被前海軍顧問郭璽及潛艦專案召集人黃曙光圍剿，一天一爆料說她『洩密』，但每天說法卻都不同！請問針對這個羅生門，你比較相信馬文君？還是郭璽跟黃曙光呢？」進行網路民調，截至5日晚上，74%的網友比較相信馬文君。

《中天電視》YouTube頻道5日起針對「國民黨立委馬文君被前海軍顧問郭璽及潛艦專案召集人黃曙光圍剿，一天一爆料說她『洩密』，但每天說法卻都不同！請問針對這個羅生門，你比較相信馬文君？還是郭璽跟黃曙光呢？」進行網路民調，截至5日晚上10點25分，已有7800名網友參與投票。74%的網友比較相信馬文君；8%相信郭璽及黃曙光；18%都不相信。

網友紛紛表示，「我相信她，因為她的說法不變，而且有氣魄，他們每天變色龍」、「信綠？連蛋自己都怕」、「加油！真金不怕火煉！」、「國民黨加油」。