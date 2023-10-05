新加坡政府為了整治車流壅塞問題的手段之一是收取高額「擁車證」費用。5日報導，目前最低價格已漲到新加坡幣10.4萬元（新台幣約245萬元）起跳，大型房車擁車證漲到新加坡幣14萬6002元（台幣約343.5萬元），創下政策1990年上路以來新高。加上各種稅金，在新加坡買車比入手一間小公寓還貴。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社5日報導，新加坡法律規定，想買車的人得先拿到「擁車證」（certificate of entitlement，COE），效期10年。擁車證每2個星期競標一次，數量由政府控管，可標售的數量取決於有多少舊車淘汰，全國私家汽車總數上限約95萬輛。加上相關稅金與進口關稅，新加坡成了世界上買車成本最高昂的國家。

小型車、摩托車、商用車各有不同的擁車證。以豐田Camry油電標準款新車為例，加計COE費用與稅金，售價新加坡幣25萬1388元（台幣約592.7萬元），美國同款車售價為2萬8855美元（台幣約93.2萬元）。新加坡政府補貼的小公寓售價約新加坡幣12.5萬元（台幣約295萬元）。

新加坡擁車證的價格節節高升，漲勢驚人。

由於新冠肺炎疫情消退後買車需求回溫，加上政府明年起降低擁車證退款金額，最近好幾個月以來擁車證的費用節節高升。汽車擁車證最低從新加坡幣10萬4000元（台幣約245萬元）起跳，比2020年疫情期間新車需求量降低期間的金額增加將近2倍，再加2000美元就在美國可買4輛Camry油電車。至於所謂「無限制」（Open）類別、可用於購買任何車款的擁車證，每張要價新加坡幣15.2萬元（台幣約358萬元），比普通小車貴了一大截。

豐田婆羅洲汽車公司（Toyota Borneo Motors）一名張姓人員向BBC表示，她此前即已預料擁車證的費用會出現陡增現象，因為市場對於新車需求強勁：「一有豪華車款到店，客人就會在門外排起隊來。」

Singapore car COE prices are up 30x since 2009!

Wowza! pic.twitter.com/P1RgvNZuGn — Smartkarma (@smartkarma) October 4, 2023

新加坡人口約550萬，也是世界百萬富翁人數最多的國家之一。不過，對於平均年薪新加坡幣7萬元（台幣約165萬元）、家庭年薪中位數12萬1188元（台幣約286萬元）的新加坡人而言，擁車證成了買車、養車的一大難關。截至去年底，全國私家車數量不到100萬輛。

有2名子女的40歲保險經紀人關先生說，2008年花6.5萬元（台幣約153萬元）買了豐田Rush，含擁車證費用，這是他人生第一輛車。現在他過著沒有車的生活，「身為顧家男人，這對我影響不大，新加坡有良好穩定的教育系統，也是最安全的國家之一」。

新加坡國土面積小如一座城市，開車1小時就能穿越，政府一直鼓勵民眾使用大眾運輸系統，去年投注逾新加坡幣600億元資金，用於未來10年擴建、更新軌道運輸網。