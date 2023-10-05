五角大廈準備在未來幾年部署數千具便宜可承擔損失的無人機系統，其商業創新中心正在尋找一個模塊化測試平台，用於驗證武器載荷、感應器和其他技術。國防創新部門希望能夠在7個月內準備好首次飛行測試的系統，飛行範圍達到500海里（926公里）並且能夠攜帶有效載荷。不過根據五角大廈發言人本週二（3）的說法，目前八字還沒有一撇。

據美國《防務新聞》（Defense News）5日報導，上個月底的通知中載明：「目標是展示一個優先考慮成本效益和分散式大規模生產的空中平台。」「可能會選擇多種載具型態，先進行原型製作，並且在成功的首次飛行測試後可能會再開發多種衍生型。（美軍）偏好那些能夠實現地理上的分佈式生產（意即不依靠單一超大型工廠）、可擴展生產，並且不依賴專用工具和測試設備的設計。」

五角大廈這一個雄心萬丈的計劃實施，旨對抗中國軍事優勢的方式。通過該計劃的首次實例，被稱為「複製機」（Replicator）的部門希望大幅擴大自主系統的生產規模，在未來18至24個月內交付成千上萬個小型、便宜可承擔損失的無人機平台，將跨足多個領域。

五角大樓對於這樣一個開放架構的無人機平台的需求，可以測試、整合和驗證各種子系統和材料，而不需要「精密零部件」和「勞動密集型製造」這些會拖慢現有的生產過程。

有關五角大廈將如何執行該計劃的細節目前尚不清楚。根據五角大樓發言人帕洪（Eric Pahon）的說法，他在本週二的聲明中表示：「這一次會議的目的是確保五角大廈和軍事服務部門熟悉該計劃，明確執行的任務和方向，提供提問和提供意見的機會，以支持「複製機」的未來方向。