中華隊今天在複賽首戰以4比1擊敗地主大陸隊，確定拿下杭州亞運棒球金牌戰門票，賽後總教練吳思賢也終於公布陳柏毓「很難的使用說明書」，證實他這次亞運之旅已提前結束。

比賽開打前的練習日，吳總就有提到有些旅外投手的球團有給投球限制，但為了避免影響到其他選手情緒，希望到場採訪媒體不要提前曝光，沒想到還是被「亮牌」。

今天陳柏毓在5局下一壘有人時接替先發投手鄭浩均投球，但一登板隊友先發生失誤，一三壘有後被敲內野滾地球掉分，分數記在正浩均身上，最後他用40球投3局無失分，投出6次三振、被敲1支安打。

對於陳柏毓亞運初登板的表現，吳思賢說：「表現很好，只是局數真的太少了，沒辦法再用下去。」賽後他也公布海盜球團給的投球限制，「就是3局最多50球，如果中繼的話，投2局就要過4天才能再投2局，真的很難排，但也算是使用發揮最大化了。」

陳柏毓也對亞運之旅提前結束感到十分可惜，但接下來他會扮演稱職的啦啦隊，為隊友應援，「球團對我的限制比較嚴格，自己也有點急躁，但後來想想，棒球就是團隊，大家都可以一起頂起來。」

儘管這次亞運只投短短3局，陳柏毓仍有所收穫，「第一次站上這個大舞台，很多觀眾，體驗是好的，也有感受到一點壓力，代表國家出來比賽，學習到很多，雖然我不能再投，但還是會跟隊友一起加油，目標就是金牌。」