在野藍白合議題討論不休，但是否比民調至今難突破僵局。前立委蔡正元5日在《庶民大頭家》節目指出，有人放話讓柯文哲當兩年行政院長，他確定柯文哲非常生氣，憑什麼不用民調決定？現在坊間已經在講說，你不敢比民調，是不是怕侯友宜輸掉？柯文哲有信心自己會贏，他覺得侯友宜你不願意當副手沒有關係，你找韓國瑜來當副手。國民黨要做的是，努力去推銷侯友宜，讓他民調贏了，然後副總統、行政院長都由柯推薦。

「我在這裡要不客氣地說，我奉勸趙少康兄跟郭正亮兄少講兩句話！因為柯文哲聽到他們兩個講的話，我很確定告訴你們兩個：他非常生氣！」蔡正元直言，所以這種話不要講。前段時間藍營很多人放話，說你只能來當副的，現在說你只能來當行政院長，憑什麼？他說用民調決定啊！

「你們國民黨講了老半天、繞了老半天，就是不敢比民調？」蔡正元強調，現在坊間已經在講說，你不敢比民調，是不是怕侯友宜輸掉？你不是說侯友宜排到第二名？你怕什麼？現在民調已經變成民主程序，選民大部分都接受這個制度。難道你說不比民調，就是我正你副？

蔡正元表示，老百姓不會去管你們什麼中常會，老百姓只會說，你們要不要去合作推翻賴清德？如果你願意為這個目標努力，那不是問題！如果不願意就靠邊站，就這麼簡單，不要再找理由來阻擋藍白合了。

蔡正元指出，第一個，柯文哲講的很清楚，輸了，他退選。現在又講說，好啦好啦，你輸了不當副手，可以推薦別人當副手。因為他有信心他會贏，他覺得侯友宜你不願意當副手沒有關係，你找韓國瑜來當副手！簡單講是這樣子，大家都有面子，有樓梯下，侯友宜也可以東山再起。所以國民黨要做的是，努力去推銷侯友宜，讓他民調贏了，然後副的你推薦、行政院長你推薦！這才是國民黨泱泱大黨該做的。