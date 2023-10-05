中央災害應變中心今晚指出，颱風小犬共釀3601件災情、1死、356傷，台鐵東部幹線山里至台東間因土石流全數停駛，由於蘭嶼受創嚴重將專案列管，請國防部等單位支援直升機運送。

中央災害應變中心晚間舉行颱風情資研判和工作會報。消防署指出，統計截至晚間8時30分止，全國災情共計3601件，路樹災情就多達1417件，民生和基礎設施災情也有1183件。

根據衛生福利部資料，目前颱風共造成全國1死、356傷，死亡案例為台中市84歲婦人遭住家碎裂玻璃割傷，造成大出血，送醫不治。

經濟部表示，目前累計曾停電戶數為36萬8301戶，待修復3萬2989戶，預計明天下午前完成；累計曾停水5865戶，待修復3552戶（屏東縣）；基地台災損則為417座，待修復322座，預計10日前完成修復。

交通方面，交通部指出，台鐵東部幹線山里至台東間受土石流覆蓋路線影響，正在搶修中，目前全數停駛；支線部分，平溪線、深澳線也全線停駛。公路（省道）預警性封閉5處，包括台8線、台20線（2處）、台24線、台29臨11線；空運今天國際線取消47班次、國內線取消183班次，海運明天共有15航線、137航次停航。

農業部說，截至晚間6時30分止，土石流黃色警戒共147條，坐落於花蓮縣、台東縣和屏東縣等3縣市。

副指揮官、交通部次長胡湘麟表示，針對台東縣蘭嶼和綠島受颱風影響滯留上千名旅客，要和地方政府密切確認，並安排後續相關交通協助；由於蘭嶼受創嚴重，請國防部、空勤總隊和海巡署支援直升機和船艇運送，並專案列管；東部和南部多校受損嚴重，請教育部督導地方政府進行校園復原和消毒作業。