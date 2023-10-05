過去金控或銀行成立的AMC，多是為早年為降低逾放比，專門設立來處理金融機構不良債權，但隨著銀行逾放比維持穩定，金融機構營運健全後，業務量大幅下滑，金管會開始推動AMC轉型，2015年開放AMC可協助危樓、海砂屋改建、都更、承受爛尾樓等業務。

近期銀行公會提出建議，認為AMC可協助擴大承作都更、危老案，金管會經通盤研議後，5日放寬三大限制。第一，AMC可以作為都更或危老重建案的諮詢、管理顧問服務，不用一定要擔任都更或危老案的實施者或起造人。銀行局副局長童政彰表示，過去是要求AMC必須要「重頭做到尾」，擔任實施者或起造人，現在改為可以僅做顧問，且不限公辦、私辦的都更或危老案。

第二，AMC可在政府主導的都更案中與實施者共同注資。童政彰說明，現行規定是AMC要擔任實施者或起造人，才可以注資，新規定開放AMC不擔任實施者或起造人，也能注資，部分參與資金挹注，但僅限公辦的都更案件。

第三，AMC辦理都更計畫核定前墊付的金額，可不納入銀行法72條之2的限額，能增加AMC的業務承作彈性。童政彰表示，銀行或金控轉投資的AMC辦理都更案核定前墊款，屬於授信的一種延伸，由於銀行辦理都更案已不計入銀行法72條之2的限額，因此將比照銀行的規定，AMC在都更案核定前的墊款，三類費用免計入72條之2限額，包含規劃設計費用、實施者購置更新單元內建築物及其土地持分價金、實施者辦理容積移轉費用等。

童政彰表示，現行規定AMC的墊款金額，不得超過淨值的7倍，統計至6月底，AMC的淨值為259億元，等於AMC整體墊款的「天花板」約為1,800億元，但至6月底14家AMC的整體墊款金額僅有227億元，還有很大的承作空間。