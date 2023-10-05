金融三業8月獲利全出爐。國銀今年獲利動能持續強勁，加上下半年新台幣貶值讓壽險業獲利回穩，金融三業（銀行、保險、證券）前八月賺超過6,000億元大關，至8月底稅前純益為6,051億元，年增600億元或11％，已超過去年整年獲利4,789億元。

前八月銀行稅前賺3,756億元，續創歷史同期新高，年增667億元或22％，主要獲利貢獻來自於本銀賺3,458億元，年增785億元或29％。

壽險8月獲利回穩，前八月稅前純益1493億元，年減幅度從上半年的5成，前八月縮小到43％；產險今年擺脫防疫險陰霾，前八月稅前獲利96億元，主要是來自承保利益增加。前八月保險業共賺1589億元，已遠高於去年全年的虧損186億元。

證期三業（證券、期貨、投信）前八月稅前大賺706億元，年增222億元或46％。其中券商稅前獲利表現最亮眼，前八月賺546億元，年增189億元或53％，主要是股價上漲帶動自營與承銷利益增122億元、經紀收入也增30.5億元；投信則因管理資產規模上升，經理費收入增，前八月稅前賺110億元，年增16億或17％；期貨則因利息上升，客戶保證金存款利息收入增加，前八月稅前賺50億元，年增16億或46％。