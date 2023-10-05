美式賣場好市多販售各式家電，提供消費者多種選擇，不過有民眾上網抱怨，近期在好市多線上購物買了冷凍櫃，結果拆箱後發現有不明髒汙，隔了一天查看才驚覺是「白蟻」，讓他氣到退貨，不少人則奉勸要好好除蟲，白蟻入侵可不是小事。

一名網友近期在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，從好市多線上購物買了一台冷凍櫃，師傅送達拆箱時整個地板都是髒污，心想怎麼會這麼髒，請客服告知廠商要更換一台，隔天就發現所謂髒污竟然是白蟻窩，令他十分崩潰，「已經蔓延在家裡了，已噴灑殺蟲器」，最後決定不再換貨，直接請廠商來載走。

原PO慘痛遭遇引起熱議，不少人直呼太誇張「白蟻很難根治，這真是無妄之災啊！」、「靠…頭皮發麻了」、「快快退貨，白蟻很難處理，一定要先消滅乾淨，侵入家裡以後要花大錢處理」、「真扯，原來電器也會有白蟻」、「原本想要買這台，整個滅火，幫版主QQ」、「這真的很不可思議⋯」、「一定要找除蟲公司好好除蟲」。

也有內行網友直指是倉庫環境出問題，「高機率是廠商存放商品的倉庫有問題」、「存放的倉庫一定有問題」、「這是廠商自己的倉庫直接出的貨嗎？還是好市多倉庫出的貨呢？」、「應該是堆貨棧板長的，後來躲到冰箱裡產卵」、「應該是包裝用的棧板的木頭裡面有白蟻卵」。