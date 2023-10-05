韓國《第50屆釜山國際電影節》昨日（4日）開幕，其中《第32屆釜日電影獎》今午（5日）在釜山舉行。李秉憲以災難片《水泥烏托邦：末日浩劫》，第3度於釜日電影獎稱帝，影后則頒給《溫室》的金瑞亨。

男星李炳憲憑《水泥烏托邦：末日浩劫》擊敗EXO成員D.O.、柳俊烈、劉海鎮及任時完勇奪影帝殊榮，女星金瑞亨則憑《溫室》擊敗廉晶雅、全度妍及裴斗娜等獲封影后，《神鬼海底撈》的金鐘受與高旻示分別榮獲最佳男、女配角，男星金宣虎就憑首部主演電影《貴公子》奪得最佳男新人，最佳女新人則《陰影下的她》的女星金施恩獲得。同時《水泥烏托邦：末日浩劫》更拿下4獎成為本屆釜日電影獎最大贏家。

第32屆釜日電影獎得獎名單

最佳影片｜《水泥烏托邦：末日浩劫》

最佳導演｜丁朱里／《陰影下的她》

最佳男主角｜李秉憲／《水泥烏托邦：末日浩劫》

最佳女主角｜金瑞亨／《溫室》

最佳男配角｜金鍾洙／《神鬼海底撈》

最佳女配角｜高旻示／《神鬼海底撈》

最佳男新人｜金宣虎／《貴公子》

最佳女新人｜金施恩／《陰影下的她》

最佳新人導演｜李智恩／《秘密之丘》

最佳劇本｜金世仁／《公寓裡的兩個女人》

最佳攝影｜《水泥烏托邦：末日浩劫》

最佳音樂｜《幻影》

最佳美術、技術｜視覺特效／《逃出寧靜海》

年度明星獎｜都敬秀（D.O.）／《逃出寧靜海》、朴寶英／《水泥烏托邦：末日浩劫》

俞賢穆電影藝術獎｜裴斗娜／《陰影下的她》