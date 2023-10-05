潛艦國造爭議延燒，前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密，引發外界討論。退役海軍艦長黃征輝5日指出，郭璽是想靠馬文君向軍方賣貨，馬則會向當時在郭璽公司的黃征輝諮詢軍事專業；也因此馬文君接獲3000筆資料和錄音檔時也有向黃征輝尋求意見。黃認為，韓籍的池顧問品德有問題，爆料都是池與郭璽鬧翻後流出，便跟馬說一定要讓池離開專案小組，但並未追問後續；而郭璽聲稱是馬文君的爆料讓韓國友人被韓國政府逮捕，黃征輝也提醒，這一點我方應該要去調閱韓方的判決書仔細確認。

黃征輝5日在中天節目《Cti Talk》表示，郭璽曾兩次找他去公司工作，11年前馬政府時期和7、8年前蔡英文當選總統時，兩次都只做了大約半年，郭璽賣的都是公家單位的東西(很多都是消防器材)，在各地政府都有朋友、有政商關係。而郭璽有些東西，是希望能推銷到軍中，如特戰使用的「水下推進器」，那他要在國防委員會找一個人，當時郭璽相中的就是馬文君。

黃征輝說，郭璽當時跟馬文君說「我要培養你成最專業的國防立委」，找黃征輝等人幫她上課，馬文君有問題都會來請教，黃也是這樣才認識馬，而幫馬上課的至少都是4、5個人，多則有十幾個人一起討論專業問題，大部分是黃征輝從軍中找的人。

黃征輝表示，這中間都沒有弊端，郭璽會幫馬文君只是希望馬能幫他在立院賣東西；黃征輝透露，馬文君曾經有一次想幫郭璽，便把海軍本部參謀長找來，只有黃、馬和參謀長三個人在馬文君的辦公室，當時參謀長聽完之後，把黃征輝大罵一頓說「這東西哪能這樣去做」，最後當然是沒用，基本上沒有透過馬文君談成任何一筆生意。

對於兩度離開郭璽的公司，黃征輝也坦言，是郭璽請他去工作但卻認為自己是老闆，就開始對黃擺臉色，所以黃征輝兩次都在半夜收拾東西自己離開。黃也說，他跟郭璽關係沒有不好，沒有吵過架，郭璽在臉書大肆罵他也不去看，只是認為郭璽這個人不能相處就走了。黃也說自己不會罵郭璽，只說「罵他有甚麼用，他甚麼形象大家慢慢看就知道了」。

後來黃征輝離開郭璽的公司，馬文君因為信任黃征輝、聽得懂黃對軍事專業的解釋，遇到問題還會去找黃征輝請教。黃也強調，沒拿過馬文君一塊錢、一份禮物；也不只有馬文君會找他諮詢，到蔡英文執政時期、第二次被郭璽找去公司時，郭璽跟綠營交好，黃征輝也因此認識民進黨的立委和黨內政治人物。

黃征輝接著說，去年1月馬文君收到一批資料，但她看不懂，向自己諮詢表示這批資料是潛艦國造洩露出來的，而這是韓國人所提供，因此請自己幫忙看。郭璽宣稱有4個人拿到這份資料，黃征輝說，大概3000多筆，這內容有不同的檔案匣，有韓文也有英文的，有藍圖和人員資料，另外還有10多卷錄音檔，他聽得懂。

至於錄音檔內容為何？黃征輝說錄到包括郭璽、台船董事長鄭文隆、海昌廠柳廠長，郭璽希望讓韓籍的池顧問開公司，但池不願當郭璽員工，想要自己開公司，結果郭璽和對方鬧翻，池顧問之後就把這幾年跟郭璽有關的錄音全部放出來。

黃征輝指出，聽完錄音後他的結論是，GL公司、SI公司都是詐騙集團，唯一一個還不錯的只有池顧問，郭璽在裡面則是認為自己也是被騙的人。但黃仍懷疑，池顧問所說的話可不可以相信？

黃征輝也直言，池顧問錄音的動作居心叵測，推測池顧問放出錄音的原因是希望立委可以主持公道，讓「郭璽退出，池顧問自組公司」繼續接潛艦案。但只需要交出錄音檔就可以證實，大家也能聽得懂，不解為何還要將這其他3千筆藍圖、文字、人員資料、計畫等通通丟出去。

黃征輝說，「這位池姓顧問的品德很有問題，馬文君有問我能給出什麼建議，我的建議就是要讓池姓顧問一定要離開這個專案，誰曉得若讓這夥人拿到後續第二艘至第八艘艦的技協，池姓顧問哪天若是不高興，會不會把這些資料給北京？」但黃征輝也不是馬文君的上司、不常見面，馬也不會跟他回報，後續黃才知道馬文君把綠音檔交給法務部。

黃征輝提醒，是郭璽說他的韓籍友人因為這個案子而遭逮捕，但事實上真如他所說的，是因為馬文君把資料交付給韓方，還是因媒體報導而讓韓方主動調查，我方這邊應該調閱韓方的司法機構判決書內容佐證。