出發杭州前在中職的最後一次登板，中信兄弟鄭浩均出現手臂緊繃的情況，今天被賦予在「海峽大戰」中先發任務，最終僅投4局失1分退場，賽後他自認狀況超好，一度不想退場，但教練團為了安全起見，避免傷後的首負擔太大，他才接受教練安排退場。

鄭浩均來到杭州就知道要投大陸這場比賽，賽前總教練吳思賢也提到，雖然大陸隊爆冷擊敗日本隊，有些打亂各隊佈局，但教練團也一直有在提醒鄭浩均，不管哪天對大陸，都是由他主投。

「就是好好準備這場比賽，盡全力調整，上場後就是享受比賽、享受壓力。」鄭浩均前4局表現虎虎生風，但5局下面對首棒打者就投出四壞球保送，投手教練沈柏蒼走上場喊暫停就直接果斷換投。吳總解釋，主要是教練團感覺到他體力有些下滑，因此決定立刻換投。

不過鄭浩均認為今天自己狀況很好，想繼續投到6、7局，「當下是真的很不想給教練球，但他說為了安全起見，不希望手負擔太大，畢竟這只是我傷後第一場比賽。」

最終鄭浩均用57球投4局，投出4次三振、2保送，被敲2支安打、失1分非責失，他也表示，投完球後手的狀況都很正常，「沒有什麼大礙，今天看起來手應該沒有什麼問題吧，今天球的品質、角度和位置都很理想，跟林家正搭配起來都很順利。」