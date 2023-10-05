河南省南陽市十一黃金周期間「2023中原迷笛音樂節」變「劫」，中共南陽市臥龍區委宣傳部微信公眾號「今日臥龍」5日晚間發布有關情況通報，強調深表歉意，將改進完善。

2023中原迷笛音樂節臥龍區指揮部稱，迷笛音樂節閉營前後，有樂迷反映物品丟失、被盜，對此感同身受、深表歉意。批評是最大的愛，對此期間存在的組織不夠周密問題，將不斷改進和完善。

南陽一些愛心組織和志工在場地找到手機、身分證等遺落物品多件，對現場遺棄的帳篷、睡袋等戶外用品進行妥善保管。同時，公安機關已開展專項偵查調查，相關人員已到案，追回了相關物品。

南陽官方通報中原迷笛音樂節善後，深表歉意，將改善彌補。（摘自社群媒體╱澎湃新聞）

通報稱，根據目前樂迷登記情況，已歸還身分證79張、電腦3台、手機17部，其餘物品正在核實聯繫。

對在網路上發布虛假謠言資訊的行為，將進一步加大打擊力度。目前，已對發布「好多帳篷誰需要過來拿」不實資訊，煽動誤導村民的陳某依法刑事拘留；對發布「碗口粗的電纜被偷了」謠言的張某（微博網名「老talk」）依法開展調查。

對已登記受理的遺失和被盜物品，將加大尋找、追繳力度。南陽部分愛心企業和人士已明確提出對受損樂迷給予補償。對確實無法追回的損失，經核實後將予以彌補。

為回饋廣大樂迷，一年內持本次音樂節購票資訊免費遊覽臥龍崗文化園和中國月季園。

這次廣大樂迷齊聚南陽，帶來了青春活力。青青南陽，常來常往。中原迷笛音樂節，明年會更好。

指揮部並附《丟失物品認領辦法》：1.家在本地或有親屬在本地的可以到仲景北路臥龍區公安分局七里園派出所直接認領。2.家在外地的可以添加微信（ny897578684），對已做分類登記編號的物品進行網路遠端辨認，公安機關核對確認後郵寄給失主。