美國30年期公債殖利率一度飆破5％，而最新初領失業救濟金人數20.7萬人也低於市場預期，經濟數據持續火熱，市場對高利率維持的擔憂再度升溫，美股四大指數5日集體走低，台指期夜盤小跌17點，暫報16,440點。

美債殖利率持續攀高，10年期公債殖利率5日最高衝上4.88％，雖隨後立即回落，然美國30年期公債殖利率自2007年以來首度飆破5％，美國經濟數據強勁，市場對美國聯準會（Fed）將維持更長時間的高利率水準預期拉升。

另外，美國5日公布最新初領失業救濟金人數，小幅上升至20.7萬人，略高於前周公布的20.5萬人，但仍低於市場預期的21萬人，失業金申請人數維持在低點，顯示美國勞動力市場依舊強勁。

台灣期交所內的美股三大指數也同步走弱，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌51點、12.25點及89點；英國富時100期貨則是小漲16點，暫報7,500點。

元富期貨指出，台指期5日接連收復短期均線及前日的空方缺口，且VIX恐慌指數也由16.01下滑至14.86、降了1.15，後續若能持續向下收斂，對於多頭續攻比較有利。目前指數仍在反覆築底的階段，需要時間逐步消化利空，才有機會開啟另一波攻勢。