蕭男與李女於2002年結婚，但婚姻卻在2017年遭遇了巨大的衝擊，原因竟然是李女與一名小王郭男發生婚外情，這段外遇關係竟然延續了整整3年之久，李女與郭男之間還互傳「白天已經熱機了」、「我很敏感啊，很快就滿足了」等鹹濕訊息，甚至互傳性行為的影片和照片，令人咋舌。蕭男因此怒告妻子求償100萬，儘管李女否認，但郭男全說了，最後法院判賠20萬元。可上訴。

判決書指出，蕭男在2002年跟李妻結婚，妻子在2017年開始與郭男外遇，直到2020年蕭男才發現，2人外遇時間長達3年，除了以LINE通訊軟體相約出遊、同寢一室或外宿過夜並發生性行為，李妻還會把同住宿飯店地點、金額、記錄於LINE通訊軟體對話框中的記事本內，在短短1個半月兩人同宿、外宿過夜12次，這讓蕭男覺得配偶權受侵害，因此向李女提告。

李女出庭時辯稱，她跟郭男只是一般朋友，沒有逾越一般友人往來分際，而丈夫也沒辦法舉證，侵害配偶權的具體行為，這只是他要逼迫離婚的不實指控，他也沒經同意拍攝，非法取得證物，更無證據能力。

但法官勘驗2人的聊天紀錄，郭男說，「我說過台北的研習我不一定要過夜，主要是因為你啦」、「我室友臨時有事不住了，秘書要過來過夜嗎」、「你會受不了跟帥哥做嗎」等話。李女說，「白天玩得很累」、「晚上還每天做嗎」，郭男稱「想做就做啊」、「搞不好是秘書每天都想要，因為白天已經熱機了」、「你不是白天玩得放鬆，晚上就會很熱情嗎」，李女說「每天，會不會太累啊」、「應該會親親摸摸，做幾下」、「我很敏感啊，很快就滿足了」，郭男則稱「妳想要，老闆再累也會滿足你啊」。2人不僅互傳曖昧訊息，還常傳性愛、裸露身體的影片、照片，法官也確認LINE暱稱也確實是2人。

而蕭男曾到郭男上班地點對質，郭男說，「嗯，我真的是想給您說侵犯到你的配偶權，我真的是」等語。當蕭男質問，「你跟他搞婚外情、通姦這麼多年了，我因為太相信她了，我從來都沒有想像過，她在我身邊，還可以找出這麼多空檔，做這麼多事情」之後郭男則提及「有比較密切的接觸，比較密切」的行為。

蕭男則質問「一起洗澡、打X、內射，全部都有，什麼姿勢都有，傳A片給她暖機，等著你去X她，對嗎？你那些對話我全部看了」。郭男表示，「嗯對超過超過超過我們一般。」

而李女也曾向丈夫表示「是我負了這段婚姻、負了你」、「外遇傷痕撐過了，還是有無數次吵架、不了解」，蕭男則質問他，「你也曾經多次從小孩面前走出去搞外遇」、「上床」。法官審酌，郭男主動坦承侵害蕭男配偶權，所以李女的說詞不採信，李女在與蕭男仍有婚姻關係之情況下，與郭男有超友誼互動之行為，侵害蕭男配偶權，判賠20萬元。可上訴。