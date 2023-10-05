法國媒體經過長時間追蹤所查閱到的文件顯示，在這次俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中扮演重要角色的瓦格納雇傭軍團向中國企業購買了2枚間諜衛星與軍用衛星圖象，大大增強了瓦格納軍團在烏克蘭戰場的戰力。已去世的瓦格納負責人普里戈津也利用間諜衛星獲知的訊息來發動兵變，在前往莫斯科途中暢行無阻。

《法國國際廣播》引述法媒報導稱，長期駐活躍在非洲的俄羅斯準軍事組織瓦格納與一家中國企業簽署合同，購買2格觀測衛星和軍用衛星圖像，為瓦格納提供前所未有的軍事情報能力。已去世的瓦格納領導人普里戈津在4月曾在社交媒體《電報》（Telegram）頻道上嘲笑俄羅斯正規軍缺乏太空情報能力說：「告訴我，在這個國家，除了瓦格納之外，還有誰擁有偵察衛星？」當時瓦格納正在巴哈穆特與烏克蘭部隊進行慘烈的纏鬥。

經過長時間的調查，法媒揭露了瓦格納與向他提供衛星信息的中國公司之間的聯繫。一位歐洲安全消息人士稱，中國衛星提供的一些圖像情報甚至被普里戈津用來準備6月發動的兵變，普里戈津也因此在8月死於疑似飛機遭擊落的空難中。

法媒表示，根據一份以英文和俄文書寫並於 2022年11月15日簽署的商業合同，北京雲澤科技公司以約3100萬美元（2.35 億元人民幣）的價格向銀河公司（Prigojine Nika-Frut） 出售了2台極高分辨率（75 cm）屬於中國航天巨頭長光衛星技術公司（CGST）的觀測衛星。該文件還規定，長光衛星公司將提供瓦格納衛星點陣圖像。

普里戈津發動兵變前，從中國間諜衛星獲得烏克蘭到莫斯科的衛星圖像，因此得以一路暢行無阻。外界懷疑北京對瓦格納兵變可能事先已掌握情。（圖／美聯社）

據歐洲安全消息人士稱，這些衛星照片讓瓦格納獲得了烏克蘭和非洲（利比亞、蘇丹、中非、馬利等國）的大量軍事情報。其中包括5月底訂購了大約 80 張俄羅斯領土的圖像，從烏克蘭邊境一直到莫斯科，這些圖像即是瓦格納在 6 月底兵變期間所走的路線。而這項情報外洩，讓美國與法國情報部門獲得瓦格納可能發動兵變的情報。

據前述歐洲消息人士稱，瓦格納與陸企的間諜衛星合約至今仍然有效。合約規定在高度為535公里的軌道上的2顆中國衛星：金龍一號GF03D 12和金龍一號GF03D 13仍然提供服務。而通過這份合約，瓦格納還獲得了中國長光衛星技術公司其他衛星的提用權。合約規定在收到客戶訂單後，衛星服務供應商將根據請求的圖像對衛星進行定向，然後將這些圖像傳輸到地面站進行處理與交付，客戶將從雲端下載成像數據並保留7天。

報導說，中國2家涉案公司截至周四中午尚未就此做出回應。至於北京是否知悉瓦格納即將發動兵變？將是一個值得仔細推敲的問題。

何以俄羅斯不能直接向瓦格納提供衛星圖像？美國專家認為，「俄羅斯不具備這種能力。他們的衛星計畫近來表現不佳。」紐約州美國康奈爾大學專門從事太空研究的研究員格雷戈里．法爾科說。反過來說，瓦格納也因此證明了他的情報能力優於俄羅斯軍隊。

中國向瓦格納星系提供衛星圖像不會讓華盛頓感到意外：美國商務部於2023年2月24日決定制裁北京雲澤科技公司以及衛星圖像經紀商海德航天科技公司，相關文件證明「這些衛星公司為俄羅斯入侵烏克蘭做出重大貢獻，並參與了違背美國國家安全及其外交政策利益的活動」。