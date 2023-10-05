25歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，擁有甜美臉蛋及E級上圍，曾入選「世界百大DJ」，過往因一張辣照被網友封為「平交道女神」，更頂著巴黎商學院碩士畢業的學霸身分，吸引1600萬粉絲追蹤。近日她飛往澳門合體俠客歐尼爾及DJ Soda一起當電音派對DJ。

藍星蕾日前在IG分享合體俠客歐尼爾影片，兩人一見面就熱情擁抱，且歐尼爾身材高大一把便摟住女方的腰，使她身體瞬間呈S形，並用肚子頂著她的胸部，同時親了她額頭，之後兩人便隨著音樂擺動身體，只見藍星蕾穿著上身縮水款式白色比基尼在舞台上揮手帶動氣氛，更讓她超兇曲線若隱若現。歐尼爾則播放拿手的電音曲目嗨翻現場。

歐尼爾近日在澳門，隨了合體DJ 藍星蕾外，還有同 DJ Soda一起放歌，而歐尼爾曾參加過不少電音派對，DJ Soda於 IG 上表示：「在最近澳門的節目，遇見NBA傳奇人物 Shaquille O’Neal。我們連續玩了2天，他認真的對配音舞曲很認真。我非常尊重他的道路,作為DJ很快在美國見！」