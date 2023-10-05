LG新能源將投資30億美元於美國密西根州霍蘭（Holland）工廠，以專門生產線為豐田肯塔基州工廠供應電池。

根據雙方協議，LG新能源密西根州工廠每年將提供20吉瓦時（gigawatt-hours）高鎳的鎳鈷錳鋁（NCMA）袋式電池與模組給豐田，這足以供應逾25萬輛電動車使用。這些模組將由豐田在肯塔基州喬治敦（Georgetown）工廠組裝成電池組並安裝到新款電動車裡面。

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