李洋（右）、王齊麟（左）闖進亞運羽球男雙4強。（鄭任南攝）

中華成棒提前闖進亞運金牌戰。（鄭任南攝）

中華隊5日不少獎牌入帳，女團複合弓4強痛宰強敵南韓，金牌戰只以1分之差不敵射箭大國印度奪銀；另外男、女子滑輪速樁更是大豐收，場內外都是亮眼存在的兩滑輪女將劉巧兮、丁于恩替中華隊帶回金、銅牌，兩位還沒有成年的「台灣囝仔」王宥鈞、黃品睿同樣上演金包銅戲碼；而這幾天不斷敗倒在金牌戰的中華拳擊隊，終於由女子57公斤級林郁婷打破魔咒，替拳擊項目保住一金。中華隊獎牌分布為15金、15銀及23銅，獎牌榜中仍然位居第6。

我國一哥周天成本屆亞運第2次碰頭中國大陸好手石宇奇，可惜未能延續先前好結果，以直落2在男單8強淘汰，加上戴資穎也止步女單16強，台灣頭號男女單提前結束亞運之旅，不過「黃金男雙」李洋／王齊麟則替中華羽球隊爭一口氣，8強賽直落2打退世界排名第一印尼組合亞飛安（FAJAR ALFIAN）／亞迪安托（MUHAMMAD RIAN ARDIANTO），取得4強門票並確定至少帶回獎牌，「麟洋配」將和球風難纏的韓國催率圭／金元昊，爭取金牌戰門票。

4強不敵被譽為本屆亞運戰力最強的約旦，中華男籃落入銅牌戰，對手將是遭到菲律賓大逆轉的中國大陸男籃，也是本屆亞運雙方第2度碰頭。中華隊禁區薄弱，單靠歸化洋將阿提諾無法扛住大陸長人陣，因此中華隊外線發揮好壞、阿巴西得分爆發力以及林庭謙在淘汰賽回神，是中華隊與對方一搏的關鍵。

儘管大陸隊奉送11次四壞、4次觸身球保送，但中華隊打線受制於攻勢串聯性不佳，留下多達16個殘壘，好在投手群夠爭氣，鄭浩均、陳柏毓和古林睿煬聯手飆15K，率領中華隊以4比1勝出，提前闖進金牌戰，所幸6日打日本無關晉級，中華隊可以利用這場「消化試合」來調整狀態。