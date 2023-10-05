共和黨爭取眾院新龍頭的人馬陸續浮上檯面。共和黨眾院二把手史卡利斯，在麥卡錫下台後隨即被點名為熱門繼任者，4日正式宣布參選。

目前擔任眾院司法委員會主席的俄亥俄州眾議員喬登，也表態加入競逐眾院議長的行列。另一有意參選的奧克拉荷馬州眾議員赫恩（Kevin Hern），是眾院最大黨團「共和黨研究委員會」（RSC）主席。

57歲的史卡利斯，長久以來被視為麥卡錫的接班人，但立場比麥卡錫更保守。史卡利斯罹患血癌正在接受治療，健康問題是隱憂，據傳他私下與共和黨人會面爭取支持。

59歲的喬登，大學時期是摔角選手，不穿西裝外套出了名，經常聲援前總統川普。喬登以共和黨右翼領袖的身分嶄露頭角，之後與麥卡錫結盟，身為司法委員會主席的他，帶頭對拜登政府進行彈劾調查，並槓上對川普提起刑事訴訟的聯邦檢察官。

眾議員赫恩的發言人4日晚間表示，關於角逐眾院龍頭，赫恩及幕僚尚未正式對外宣布。

護航臨時撥款法案、使聯邦政府免於關門危機的眾院議長麥卡錫，竟被黨內同志扳倒下台。分析師認為，眾院頓時群龍無首，陷入領導真空的混亂局面，國會失能危機籠罩下，美國政府關門的機率劇增。

研究機構Pangaea Policy創辦人海恩斯（Terry Haines）指出，麥卡錫遭罷免對美股而言是負面利空，代表華府將面臨更棘手的政治危機，因為兩黨既無法讓政府穩定取得資金，也無力解決失控的財政狀況。

海恩斯表示，眾院恐無法替政府化解斷炊窘境下，效期45天的臨時撥款法案到期後，聯邦政府11月中停擺的機率至少升高到80％。