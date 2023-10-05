「搞笑野生動物攝影獎」2022年的決賽作品。

號稱地球上最有趣的野生動物照片大賽「搞笑野生動物攝影獎」又來了！主辦單位評選世界各地好幾千件來自職業、業餘攝影師投稿之後，已正式公布進入2023年決賽名單的作品，個人投稿共41件，另設影片、作品集類別，歡迎全球網友上網投票，享受各種精彩趣味的畫面。

「搞笑野生動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）2015年開辦，近年已成數百萬人關注的全球知名攝影比賽。活動官網指出，除了專家評審，主辦單位特設「大眾票選獎」開放全球網友投票，並抽出一名幸運兒送上獎金500英鎊（新台幣約2萬元）。

英國廣播公司（BBC）報導，本屆得獎名單預計11月23日揭曉。入圍決賽的主角包括熊、鳥類、袋鼠、龜、豹、狒狒、海豹、貓頭鷹等野生動物，呈現野生動物瞬間巧合至極的趣味場面，令人發噱。

Get out of here! An angry bird showing its friend where to go, a kangaroo playing air guitar and an owl that's lost the will to live make the final in hilarious #Comedy #Wildlife #Photography Awardshttps://t.co/ft4SKw7y5t pic.twitter.com/rnt5r0csRH — Video Forensics (@Video_Forensics) October 5, 2023

Comedy Wildlife Photography Awards 2023 pic.twitter.com/RqBUndOHGH — Osip Agr (@AgrOsip7903) October 5, 2023

41 Funny Finalist Photos Of Comedy Wildlife Photography Awards 2023 https://t.co/kKu0a8KhgJ — 121clicks (@121clicks) October 5, 2023

BBC也從入圍作品精選幾張特別披露，例如：在澳洲伯斯（Perth）路邊一隻袋鼠的姿勢有如正在練習彈奏空氣吉他（air guitar）；在以色列某處沼澤一隻烏龜伸長脖子接觸鼻端的蜻蜓時「彷彿露出微笑」；肯亞草原上一隻母豹逃避年輕公豹騷擾時瞬間騰空還「擺臭臉」；南非一隻坐在媽媽背上的小狒狒露出裝傻的表情；美國阿拉斯加一處國家公園2隻熊貌似正在打擂台。

波蘭一片森林裡兩隻「正在吵架」的金翅雀，生動無比；挪威寒冬野地裡一隻白松雞鼓成一團走來，「有如長了眼睛的雪球」；美國懷俄明州一隻貓頭鷹露出「厭世臉」，彷彿在問「星期一到底結束沒？」；英國約克郡一處懸崖邊一對在靠在一塊兒的塘鵝，腳下巢穴裡幼雛正好探出頭來，頓時構成標準的「全家福」式合影。