越南太平省日前發生家庭悲劇。41歲男子武丁（Vu Dinh；音譯）因債務問題親手殺害3個月大女兒後，留下「不想成為妻子的負擔」遺書自縊身亡。讓回家驚見兩人屍體和遺書的妻子瞬間崩潰。
據《docnhanh》報導，武丁的妻子3日早上7點從市場回家時，赫見丈夫與女兒頸部纏繞布繩，且都已明顯死亡。檢警現場勘驗與驗屍後認為，武丁在勒死3個月大女兒後，再用同條布繩上吊，加上現場留有的「想帶女兒一起走，不想成為妻子的負擔」遺書，以及遺體沒有受到外力跡象，排除兩人遭謀殺。
據了解，武丁與現任妻子結婚前有過一段婚姻，儘管他才剛與現任妻結婚不久，享受新婚姻帶來的幸福與平靜，也沒有任何生理或心理疾病跡象，卻疑似被累累的債務擊垮。目前武丁和女兒的遺體已發還家屬辦理後事。
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