2023臺灣國際民族誌影展今舉辦開幕記者會，今年從98個國家、募集全球1343件作品，選出31部紀錄片公開播映，並邀請5位國際導演訪台，包括夏威夷原住民跨性別女導演希娜勒姆安納．王卡盧/黃貴光Hinaleimoana Kwai Kong Wong-Kalu，以及來自哥斯大黎加、孟加拉、奧地利、荷蘭的入選導演，親領入選證書，現場分享入選及來台心得。希娜勒姆安納．王卡盧導演也盛讚「台灣為美麗之島。」

民族誌影展主席今年由教授藍美華首度擔任，接棒本屆臺灣焦點導演胡台麗導演，她表示很幸運在小犬颱風來襲之際還能順利辦記者會，相信會順利開展的！」提及本屆臺灣焦點導演胡台麗老師於去年驟然離世，她感性發言緬懷胡導演並說：「胡老師的精神我們依然會延續下去！」

臺灣國際民族誌影展主席藍美華。（圖／臺灣國際民族誌影展提供）

臺灣民族誌影像學會理事長Skaya Siku表示，很開心今天開幕，並大聲地說：「我們終於辦到了！22歲的影展歷史悠久，我臨危授命承接理事長的身分，對一名青年學者來說並不容易。但是一想到影展是恩師胡台麗老師留下很重要的文化資產，覺得自己一定要出一份心力延續下去。」她表示胡台麗老師很突然地離開，沒有留下一句交代的話，在她自己想法裡，唯一能做的第一件事就是就是把影展擦亮，讓更多人認識什麼是臺灣國際民族誌影展，並讓大家體認並關注到全球文化及族群的多樣性。

此外，入選本屆影展的臺灣導演「世界首映」《客家說唱一甲子:徐木珍》古少騏、《記憶家園》李立劭、《月亮‧男人》莊麗華、《何處是我家》潘志偉、《夢洄》蘇弘恩，也到場相挺民族誌影展，《我念的原住民專班》撒舒優‧渥巴拉特導演則因住台東山區，受小犬颱風來襲影響不克出席。

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