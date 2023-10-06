縣長饒慶鈴說，藝術在台東已經成為生活的一部分！她今(6)天宣布，第四屆台東藝穗節將從10月22日起在縣內山海自然中展開30場演出，首場將由東漂的「身知島」團隊在都蘭海灘演出；其中，「二律悖反協作體」將前進知本溼地，在沒有舞台、燈光、音響、座位下，展開與自然對話的演出，令人十分期待！

縣府文化處指出，台東藝穗節今年5月向全國表演藝術團體發出徵件邀請，由表演藝術團隊依其意向提出演出場地的構想，結果由東遊季星星草原、都蘭海灘、北町建築群、路得行旅台東館、中華會館台東分社、台東新生公園、關山天后宮、知本溼地、鹿野區役場、縣議會舊址及海濱公園的白橋獲得青睞。

饒慶鈴縣長認為，藝術不該只在畫廊和劇院，應該更貼近民眾的日常，讓生活處處充滿藝術，縮短居民與藝術的距離，表演藝術真正走入台東這個大美術館中，重新詮釋台東地景、豐富心靈，這就是創辦台東藝穗節的初衷。

2023臺東藝穗節演出團隊-二律悖反協作體。(臺東縣政府提供)

除了讓藝文充滿台東各個角落，文化處強調，更希望引領民眾走入藝文情境中，與大自然和諧共處下，人人都是這個自然舞台的要角；今年「二律悖反協作體」在知本卡大地布耆老的同意下，觀眾透過耳機接收音樂及訊息，行走濕地周圍，用不同的方式與角度，感受藝術的生命力以及人與土地的連結。

2023臺東藝穗節演出團隊-Uni優尼客當代馬戲團。(臺東縣政府提供)

「以穗之名，在野之地，串起山海間的漂漂亮亮」是今年的主題，節目由後街人劇團、阮劇團、姊弟製作、洪瑋翎、謝采燕、闖劇場、UNI優尼客當代馬戲團、二律悖反協作體，策劃12檔精彩的演出，共計30場次，演出日期從10月22日到11月26日，為期一個多月，不論舞蹈、戲劇還是視覺藝術應有盡有，讓您有十足的時間與空間來參與這場有點野的藝術盛宴。(臺東縣政府廣告)