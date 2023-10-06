抵擋不住的粉紅魅力，嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展，29日晚間7點，在北香湖公園舉辦開幕活動。今年與國際華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）團隊合作，全展區大玩粉紅色，打造地表最浪漫的「芭比粉」月亮，也是全台首創挑戰湖上結合光影藝術Fashion Show，北香湖華麗化身「湖上時裝秀」走秀舞台，黃敏惠市長與藝人、專業模特兒及6位在地素人，穿上Daniel Wong特別設計的全粉色服裝漫步湖面，代表向社會力致敬，獻上最溫柔的力量。

黃敏惠市長表示「紅色是充滿力量的顏色，而粉色則代表著溫暖與溫柔」，粉色與紅色的交集成就了閃耀著溫暖而堅定的粉紅光芒的光織影舞。過去3年多，疫情對各行各業影響很大，尤其在三級警戒期間，受到的衝擊更是嚴重，市府團隊與市民朋友並肩共度難關，也期待能以光織影舞的光芒與溫暖帶給所有市民心靈撫慰與療癒的力量。今年「2023光織影舞」活動，全面運用粉紅色，營造浪漫溫柔氛圍，身處其中還能輕鬆拍出夢幻「粉浪漫」美照，希望帶給全國民眾溫暖、和諧又歡樂的療癒力。歡迎所有遊客帶著心愛的人來觀展，把想說卻說不出口的話，寫給月亮、也一起勇敢把愛傳遞給對方。

黃敏惠市長進一步提到，這次開幕以「溫柔的力量」為主題，舉辦「光影時裝大秀」，是全台首創在湖面結合光影藝術的時尚走秀。除了請來藝人小豬黃沐妍、來自烏克蘭的專業模特兒Diana倪菈，以及來自馬來西亞的蘇熙喆外，更邀請6位社會力代表，包含嘉基張恩承醫師、許修有護理師、嘉義市警察局耿辰音、陳學穠警官、市府同仁楊張建南及育人國小楊家豪校長等，擔任素人走秀模特兒，也在此展現超越國際、來自世界各地的溫暖。希望藉此向社會各角落默默付出與服務的工作者，獻上最大敬意並給予最溫柔的力量，感謝他們陪伴著所有市民，度過艱難的疫情時刻，也期待有更多的朋友能夠把握假期，帶著親愛的家人、朋友，走進療癒的北香湖公園，一起來用光影寫情書、體驗「粉夢幻」的粉紅派對。

嘉義市「2023光織影舞」開幕Fashion Show，由黃敏惠市長帶領眾人，將北香湖華麗化身「湖上時裝秀」走秀舞台，藉此向社會各角落默默付出與服務的工作者，獻上最大敬意並給予最溫柔的力量。（圖/嘉義市政府提供）

「2023光織影舞」開幕當日為中秋佳節，黃敏惠市長也藉活動向圍繞北香湖畔的滿滿人潮以及全世界送上祝福，並暖心叮嚀遊客，為打造光影視覺饗宴，有部份展區會較為昏暗，希望大家留心腳步，享受自中秋連假起至雙十國慶期間，一連12日，天天有不同驚喜的光織影舞。

Daniel Wong表示，會選擇以粉紅色作為2023光織影舞展的主視覺色，是因為粉紅色有著破冰的能量，一眼就能成為視線焦點，在人群中也顯得與眾不同，本身就是一種時尚icon，而且穿者必須有足夠勇氣才能把這個顏色撐起來，就像嘉義市給我第一印象，加上市長勇媽黃敏惠獨有溫柔堅定女力，讓粉紅色成為不二之選。

觀光新聞處張婉芬處長指出，2023光織影舞幾個必看重點，首先是進入展區就能看到10米的巨型火箭和「芭比粉」月亮造型的「月光交響曲」；另結合北香湖公園自然生態豐富，擁有「嘉義市之肺」美稱，「翩翩起舞」作品，以粉紅色漸層色階打造，運用幾何圖形的蝴蝶穿梭其中，呈現月球上的奇幻與唯美生態；還有親子最愛的「鏡花水月」以懷舊的「靈芝草人」角色作為發想，與神秘月光相映童趣，像是脫離引力的迷幻樂園。「交織」由一條條粉色編繩穿梭佈設，透過燈光的投射，像是牽起戀人間的紅線，緊緊相繫。「星空寄情」是一道道粉色光線照往天際，亦像從粉色雲彩間洩下的光之雨，行走其中透過光的傳遞，將彼此之間的祝福聯繫在一起。「永恆的愛」像信封輪廓的粉紅裝置，營造充滿愛、充滿想念的空間，人們相繫於其中，在展區的最後，讓我們勇敢的把愛傳遞給最親愛的那個人。

嘉義市「2023光織影舞」自9月29日起至10月10日止，展期天天有粉紅主題市集「DEAR MOON MARKET」與表演活動，邀請近60家特色店家與文創商品進駐，人潮絡繹不絕。（圖/嘉義市政府提供）

「2023光織影舞」自9月29日起至10月10日止，共12天，每天晚上6時至10時登場（粉紅主題市集下午4時開始）。為保障遊客更好的觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，採單一動線管制，請遊客依順時針單一動線遊園。此外，展期天天有粉紅主題市集「DEAR MOON MARKET」與表演活動，市集邀請近60家特色店家與文創商品進駐，包括全台最夯人氣淇淋品牌蜷尾家、日本生吐司名店SAKImoto Bakery等，都為活動推出獨家限定粉紅商品。另在粉紅市集舞台區，9月30日至10月1日、10月7日至10月9日，下午4時30分及5時30分，邀請吉他彈唱、特技劇場、雜耍特技魔術等街頭藝人演出；假日晚間6點30分及7點30分，在「交織」作品前，共規劃2場次「鏡面人舞蹈秀」、「Laser Man舞蹈秀」、「光影水鼓秀」、「LED特技馬戲」等光影精彩活動，邀請大家中秋及雙十假期，來「嘉」chill，享受美好秋日的粉紅時尚派對。

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