台中備受矚目的水湳經貿園區，本周將迎來睽違九年的台中大事，國慶煙火的回歸，就選定水湳中央公園施放，還有連續二天的音樂表演精彩活動，預計吸引上萬名遊客湧入，周邊飯店已一位難求，煙火更長達36分鐘，照亮夜空，讓更多人看見水湳之美。

水湳近期新聞不斷！八月中上市櫃公司以每坪331萬的高價買下水湳土地，身價比肩七期。以及台中市政府啟動「經貿段6、8地號」的地上權招商，預計引進國際級旅館及複合式百貨商場，吸引到新光三越、遠百、統一等集團到場了解，近期水湳更是市府大型活動的首選地點，商業潛力強大，綠意環境優美，加上鄰近就業人口超過5萬人的中部科學園區，更被逢甲大學、僑光科大及中國醫藥大學等大學城環繞，眾多因素都讓水湳身勢水漲船高。

有國家級大建設支撐，水湳能見度逐年擴大，周邊的住房需求提升，建商也看好卡位，在水湳深耕的遠雄建設，一二期皆完銷，三期【遠雄藝舍】位處西苑高中第一排，有開闊棟距外，更與逢甲、中科院等學府為鄰，區內學術氣息濃厚，機能方面，緊鄰逢甲商圈成熟機能，要往返中科或是市區，可以接軌直上74快速道路，生活上相當便利。規劃29.33.43宜居坪數，明年即可入住，因此吸引周邊有需求，首購.換屋的教師.醫師族群。

由101建築大師李祖原操刀設計，有別以往風格，這次以白系當代建築亮相，為水湳增添新氣象。(圖/業者提供)

此次為呼應在地的藝文氛圍，突破以往風格，以「城市藝廊」為理念，外觀為白系當代建築，社區入口設有台灣雕塑藝術家-羅傑大師的大型作品，中庭花園「遊藝草丘」精挑大理石雲朵座椅，大廳則重金訂製加拿大BOCCI手工彩色燈具，由內到外的藝術氛圍，希望帶給住戶與眾不同的居住質感。

由台灣雕塑家羅傑設計大型作品，以「回」字意象，佇立門口，迎接住戶回家。(圖/業者提供)

為慶祝「遠雄藝舍」接待中心開幕季，國慶連假期間，賞屋就抽精美禮品，再下一周10/14(六)下午一點更盛大舉辦【大師論壇，共聚藝舍】講座活動，請到建築團隊到場與客戶分享創作的歷程故事，館內更設有雕塑家羅傑老師的「流動的光景」的藝術個展，要讓客戶帶回滿滿的藝文感動，當天活動採預約報名，歡迎有興趣的朋友一起到場參觀。

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