位於五指山系西南延伸最末端小丘的圓山風景區，擁有得天獨厚地理位置，交通非常便利，並且蘊藏豐富的自然生態、軍事文化背景及絕佳觀景視野，也是臺北大縱走第5段路線。除了圓山大飯店知名國際地標外，沿途更有老地方觀機平台、微風平台、北眼平台等百萬賞景熱點，加上鄰近士林夜市、臺北表演藝術中心等，多樣產業文化匯聚，儼然成為親子絕佳登山休憩熱門場所。

大地處表示，圓山風景區早期有近300處休憩運動場域，因近年人口老化，市區已建置多處運動中心，山上運動人口有下降趨勢，加上場域多屬老舊違建設施，安全考量下，除邀集專業技師全面體檢，並辦理整體性規劃逐年改善，營造賞景熱點且植樹造林還山於林，冀望在未來四年內讓圓山風景區蛻變為一個更優質且具特色的城市森林風貌。

(圖/臺北市政府工務局大地工程處提供)

大地處森林遊憩科長潘信元表示，藉由圓山風景區淺山近郊獨特環境資源及軍事歷史文化，專業團隊採減法設計原則，秉持人與生物可以共榮、共生、共存之山林環境理念，以重塑步道系統、強化林相撫育、建立特色區塊為主軸，規劃維護自然山林的「自然林相景觀區」、登高欣賞美景的「稜線景觀區」及推廣林下活動的「森林健走區」三大主題區。

依各區主題分別規劃藍鵲地景、市景平台、樂活體健區、昆蟲之森、森林休憩區和觀景園等六大特色區域，未來持續配合既有場域環境拆除改善後，營造老少咸宜且自然生態豐富的親山休憩環境。

大地處表示，將持續辦理圓山風景區改善維護工作，包含步徑舖面整理、邊坡安全改善、欄杆、指標牌更新等，更將配合2050淨零排放趨勢，加強景觀林相營造，提供更優質、安全與國際化的自然山林休憩環境，讓更多遊客能夠在這片蛻變森林體驗自然與城市的完美交融。

(圖/臺北市政府工務局大地工程處提供)

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【交通資訊】

圓山風景區：

大眾運輸：

1. 捷運劍潭站，往劍潭青年活動中心穿越地下道由中山北路登山

進入。

2. 搭乘40、203、218、277、279、285、310、606、12、665、685、902、紅3、中山幹

線266於劍潭站下，由中山北路登山口進入。

3. 搭乘21、42、267、677、902、紅2至中央電台，由北安路77巷登山口進入。

(臺北市政府工務局大地工程處廣告)