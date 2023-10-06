回顧近年大台北房市，比起台北市房價見高難回的單調市況，新北市可謂群雄並起，尤其部分新興重劃區開發逐漸飽和後，土城暫緩、三重二重疏洪道及板橋江北重劃區等後起之秀迅速接手，特別是三重、板橋，受惠於一橋之隔的地理優勢，更成為北市民眾移居新北的重要泊港。

其中，板橋區為新北市政經中心，匯集台鐵、高鐵、客運、板南與環狀線兩條捷運，屬罕見的五鐵共構機能，配合新板特區周邊的豪宅及百貨聚落，不僅創造了獨樹一格的房市位階，更擴及到新埔、江子翠等地區，形成新北指名度居高不下的熱門住宅聚落。其中，詢問度與買氣火熱近8年的江翠北側重劃區，從2016年首案公開至今，始終受到台北市客層青睞，究其原因，與北市客群強勁購屋需求支撐有關。

業者分析，江翠北側重劃區與台北市僅隔華江橋，能就近利用水源快速道路和新北環快，擁有極為便捷的平面運輸網絡，軌道系統則仰賴板南線江子翠站支撐，進入台北市區或往板橋車位轉乘台鐵、高鐵均屬便利，成熟的江子翠商圈則提供了完善的日常機能，最重要的是房價遠低於對岸的台北市，進而吸引習於便利的首都客層。

板橋區為新北市政經中心，匯集五鐵共構機能、百貨聚落等，形成新北指名度居高不下的熱門住宅聚落。（圖/信義代銷 提供）

此外，江翠北側重劃區同為大台北地區少有的水岸重劃區，吸引許多買方青睞。舉例來說，素來以「水岸宅」立足於市的新濠機構，一口氣就取得三處新店溪首排建地，依序推出「新濠一川」、「新濠一閱」，今年520檔期公開壓軸預售案「新濠一滙」，以全棟SRC、樓高30樓的雙塔地標，重新定義水岸住宅的產品樣貌，更善用120米的建築高度，打造無限棟距的高樓層視野，放諸大台北皆屬珍稀的特殊戶別，擄獲台北市層峰客層目光，甚至科技新貴也趨之若鶩。

新濠機構也指出，地段固然重要，但產品規劃跟不上，只是白白浪費了一塊好建地，唯有適得其所的產品，才能在百家爭鳴的房市中取得能見度。例如在「新濠一滙」一案，集合包括金以容建築師事務所、日商華熊營造、公設規劃王勝正、結構設計張盈智、燈光設計袁宗南和景觀設計解子建等業界頂尖團隊，且為了迎合時下住宅趨勢，提供住戶等飯店式物業管理服務，並捨棄大坪數豪宅格局，反以中小坪數寓所切入市場，有效區隔產品屬性，因而獲得銷售端熱烈迴響。