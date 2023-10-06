台北市最具代表性的藝術文化活動「2023台北白晝之夜」將於7日晚上6時至8日上午6時，在信義區「國父紀念館」、「台北市議會」與「台北市政府」三大場館與周邊場域展開。今年以充滿積極能量的「起義吧！」作為主題，並以「＃藝術行動代號3、6、9＋」作為號召，以3大場館、6大主題，精選出9大亮點作品，屆時信義區將變成一個沒有圍牆的美術館。

「白晝之夜」源自於2002年的法國，以跨夜舉行、推廣公共藝術及免費參加為活動特點，期望透過藝術喚醒群眾的城市空間自主權。台北市2016年起響應舉辦，今年已邁入第8屆，台北市副市長林奕華表示，今年台北白晝之夜回到核心信義區，並以「起義吧！」為主題，透過藝術表演，展現城市的文化力量，更展現了台北市身為首都的國際視野與包容。

林奕華表示，今年白晝之夜以藝術行動佔領北市政府與北市議會空間，從動物、環境、創作、言論自由、青春叛逆到身體自主出發，結合各種藝術與議題的激盪。

其中，兩位國際藝術家：巴西研究學者 Néle Azevedo帶來的「Minimum Monument Project 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動」，以及法國街頭影像藝術家JR發起的全球藝術計畫「Inside Out Project」皆為極具意義的當代創作。

今年白晝之夜由法國街頭影像藝術家 JR 發起的全球藝術計畫《Inside Out Project》率先開跑，召集群眾在公共場所拍攝及張貼巨型的個人黑白相片，轉化為公共藝術作品。（圖／白晝之夜主辦提供）

JR 擅長使用大型黑白肖像，轉化成藝術作品，張貼在城市地標與公共場所，表現對於人、社區與社會的關注。（圖片提供／Photographer_ Cosmo Laera Milan, Italy, 2023。www.insideoutproject.net）

Inside Out Project國際藝術行動 巡迴臺北六大地點

今年白晝之夜由法國街頭影像藝術家 JR 發起的全球藝術計畫《Inside Out Project》率先開跑，計畫以標誌性的巨型相片及黑白拍攝風格為基礎，召集群眾在公共場所張貼巨型的個人黑白相片，轉化為公共藝術作品，鼓勵大家發掘在地故事和議題，在過去十年間，總計有來自152個不同國家和地區、累積超過50萬人次參與。本次《Inside Out Project》攝影車首次來到台北，將邀請台北市民以「Born Free 生而自由」為題，於9月20日至30日，前往這次藝術攝影行動六大地點參與拍攝（拍攝名額有限，以現場排隊順序為準），並在白晝之夜當天在市政府前邀請民眾上車拍照，一起為臺灣的自由民主發聲。

巴西藝術家暨獨立研究者 Néle Azevedo，是當代 Ephemeral Art 無常藝術 _ 暫時性藝術的代表創作者，2001 年首次以 Minimum Monument Project 展開城市空間擾動的藝術計畫。（圖片提供／藝術家 Brief introduction of Néle）

融化中的小冰人，是近年氣候變遷、全球暖化的重要議題作品，融化的身體形象揭示了人類由於全球溫度上升所面臨的威脅，大量雕塑一起坐著也讓人們直接體會到全人類都在一起面對的未來處境。 （圖片提供／藝術家 Brief introduction of Néle）

Minimum Monument 最小的紀念碑 小冰人藝術行動

由巴西研究學者Néle Azevedo帶來的Minimum Monument 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動，將於國父紀念館區域邀請民眾一同擺放三千個小冰人，在有限的時間內展示藝術行動，同時也關注全球暖化的環境議題。