源自法國的全球性城市夜間藝術節「白晝之夜（Nuit Blanche）」將於10月7日晚間6時於台北市信義區登場，展開連續12個小時的藝術展演。其中，「白夜Kiki ball」、「迪斯可伸展臺」將於在台北街頭展出，由臺灣Waacker、Voguer 及變裝皇后三個家族與鮑大可共同編創，除了帶領民眾認識各舞風，感受時尚舞蹈的文化態度，屆時更開放給沒有參加過Ballroom舞會的民眾上台跳出你心中的Voguing，一同「用美和世界對抗！」

「白晝之夜」源自於2002年的法國，以跨夜舉行、推廣公共藝術及免費參加為活動特點，期望透過藝術喚醒群眾的城市空間自主權。台北市2016年起響應舉辦，今年邁入第8年的台北白晝之夜以「起義吧！」為主題，以信義區為舞台，規劃出國父紀念館、台北市議會、台北市政府的3大場館作為展演核心，聚焦在國際視野、藝術公園、自由街頭、佔領府會、一夜影展、議題響應6大主題，邀請民眾探索潮流創作結合在地文化迸發出的9大亮點作品，以藝術的角度重新認識都市空間。

「2023白晝之夜」必逛亮點！台北街頭將成為你的「Ballroom」為黑夜發聲。(葉庭欣/翻攝)

「白夜Kiki ball」7日晚間10時至12時，市政府前廣場下沉舞台。

在夜晚發聲，第一彈，要你站出來！

「用美和世界對抗！」Vouging舞蹈風格和其背後Ballroom文化可追溯至1960年代的紐約哈林區。Ballroom為當時備受打壓的有色人種酷兒所創立，尤其由跨性別族群孕育著此文化。在主流媒體中能從瑪丹娜的《Vogue》、蔡依林的《美人計》和目前正在巡演的碧昂絲演唱會中見到Voguing舞蹈的元素。

好玩的舞會-Kiki Ball

「Kiki」是性少數的用語，有輕鬆談笑之意，因而孕育出較有年輕活力、多元及有趣色彩的氛圍，也代表著年輕世代交流的精彩能量。

第一次看Ballroom就上手！

白夜Kiki Ball以開放所有人（Open to all）的方式呼應今年白晝之夜—起義吧！邀請大家一起來認識各種美麗。從舞蹈風格到素人挑戰，以輕鬆的舞會精神渲染大家擺脫社會壓力束縛，現場的主持人（Commentator）會告訴你每個項目比賽的內容，在伸展台上，評審（Judges）將根據時尚感、由內而外的美、舞蹈表現選出今晚的項目冠軍。

第一屆白夜舞會共有四個項目賽程，以顏值自信、走秀及舞蹈表現，開放所有背景的參與者上來Voguing你的美，其中更包含「我不知道但…」項目，開放給沒有參加過舞會的朋友上來跳出你心中的Voguing！

「2023白晝之夜」必逛亮點！台北街頭將成為你的「Ballroom」為黑夜發聲。(葉庭欣/翻攝)

「迪斯可伸展臺」7日晚間8時40分至9時40分，市政府前仁愛路觀光巴士。由來自臺灣的Waacker、Voguer 及變裝皇后三個家族與鮑大可共同編創。

在「迪斯可伸展臺」的舞蹈表演互動中，大眾將更加了解時尚姿態（POSE）的舞蹈文化。Waacking 和 Voguing 兩種舞風皆源自LGBTQ+社群，雖都含有時尚姿態（POSE）的元素，但在完全不同的演出方式下，能呈現出截然不同的風貌。 在這場活動中，我們將告訴大家如何輕鬆掌握這兩種風格，並邀請大家一起進入愉快的派對時間。

從「風尚」（Vogue）舞蹈的多元美感以及「 威金」（Waacking）舞風的動態張力，在紅與白視覺變裝中呈現兩種舞風的合作與對抗。

除了帶領民眾認識個自的舞風，同時以現場觀眾對兩大陣營的呼聲，增加現場互動及刺激性，感受時尚舞蹈的文化態度。