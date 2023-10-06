「合嘉素晴」坐落於淡海新市鎮商業核心，為最後鑽石角地，鄰近學區及商業區，且受惠於淡海大橋、淡北大路等交通利多，低基期補漲優勢成為換屋族首選，更成為名副其實的「新市通」。

「淡水區新市鎮分成4小區塊，包含中山北路、沙崙隧道、漁人碼頭及淡海新市鎮，地段發展逐漸成熟，其中，新建案『合嘉素晴』就位於新市二路首排，以3房黃金格局吸引當地換屋族。」現場專案表示，對於換屋族來說，因具備購屋經驗，故選屋的眼光較精準，會將目光聚焦在擁有低基期補漲優勢的區域。

「合嘉素晴」鄰近學區及商業區，且受惠於淡海大橋、淡北大路等交通利多，低基期補漲優勢成為換屋族首選。(圖:合嘉建設)

現場專案指出，附近約18個競品建案中，「合嘉素晴」的3房格局能排進前3名，深受小家庭青睞。「合嘉素晴」的34坪3房屬高坪效格局，梁柱外移的設計相當實惠；客廳眺高、規劃大面窗，空間及通風皆優良；其中格局皆為邊間戶，具雙面採光，格局方正、裝潢彈性大；大陽台運用空間廣，像是植栽、烤肉甚至寫生都適合；建案位於40米大道首排，飽覽絕佳視野、享受良好棟距。

「合嘉素晴」在當地約18個競品建案中脫穎而出，34坪3房產品屬高坪效格布置，建案位於40米大道首排，飽覽絕佳視野、享受良好棟距。(圖:合嘉建設)

淡海新市鎮因著發展潛力強勁，促使建商紛紛卡位。擁有選地眼光的合嘉建設，就將「合嘉素晴」興建於3面臨路的鑽石角地，讓住戶獨享絕佳生活機能。建案鄰近輕軌線V8、V9、V10站；抵達公七自然生態公園、淡海國小僅要8分鐘車程；國民運動中心、行政中心、家樂福與美麗新廣場等都在附近，可同時擁有輕鬆與繁華氛圍，「新市通」當之無愧。

在內政部營建署對公共建設的規劃下，淡海新市鎮的周邊開發如火如荼，包含淡海大橋及淡北大路。現場專案表示，每年約5000人進入區域居住，成為全台人口移入前3名的燙金地段。「合嘉素晴」受眾鮮明，吸引當地老師、軍公教、自營商等換屋小家庭不勝枚舉，每週約有20組賞屋客，平均能賣出3-4戶。

「合嘉素晴」成為房市新寵，限量146戶數，預計2024年第3季度完工，請自住客把握良機。