根據《財訊》報導，有高爾夫球代工霸主之稱的「明揚國際」屏東廠9月22日晚間發生爆炸，大火延燒28小時，截至25日止，造成9死1失聯、110人送醫，為近年來台灣最嚴重的工安職災意外之一。

「從過去經驗來看，會發生重大工安意外，幾乎都是人為的不安全行為所導致的，」台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎指出，特別是在產能滿載的狀況下，公司為了趕工，明知應遵循管理要求卻做不到位；員工長期處於高壓疲勞狀態下，操作上應遵守SOP（標準作業程序）也無法落實，最終發生憾事。

《財訊》分析，以明揚為例，高爾夫運動近幾年復活，疫情期間更是蓬勃，明揚的獲利也因此連年翻倍成長；但從2017年起就發生多次讓員工違規超時工作而遭裁罰，2021、2022年甚至爆發員工遭生產機具捲夾事件。

工作環境也因密集生產製造，環境未維持通風，充滿噪音和橡膠粉塵，多次遭主管機關懲處；甚至在火災後，明揚才被查出該廠應只能儲存1百公斤的有機過氧化物，但卻超標存放了3千公斤，超過管制量30倍，顯示該公司長期以來處處未落實作業場所的安全與衛生管理。

黃怡翎認為，對於這類《職業安全衛生法》、《勞動基準法》違法慣犯，主管科技園區的經濟部、勞動部和屏東縣政府卻沒有更明確且積極的遏止作為，最終釀成多人傷亡的嚴重工安事件。

根據《財訊》報導，產險業者指出，探究近年廠辦的火災出險原因，人為因素與電氣因素仍然占主要部分。以近年內發生的物流倉庫火災為例，事後經消防隊公布，其火災原因為拆櫃臨時工於戶外抽菸後遺留菸蒂火種，引燃一旁的棧板，最終導致大火發生，根本原因仍是員工未依照規定，竟在禁菸區抽菸所致。

另一冷凍倉儲因電氣因素發生火災，起火點位於4樓天花板泡綿處。因為冷凍食品冷凍倉有隔熱保冷的需求，倉庫隔間大量採用金屬板內夾泡綿的隔間牆方式來建造，一旦發生火災，因泡綿在金屬板牆內部燃燒，消防水無法直接對泡綿燃燒處滅火，僅能在外部降溫，導致大火悶燒十餘天。