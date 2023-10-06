為慶祝112年國慶焰火睽違九年重返臺中施放，市府推出一系列優惠活動！民眾於10/6、10/7可參加「歡慶雙十臺中好市購」，至臺中市經發局FB粉絲專頁按讚，並於活動指定貼文留言「112國慶焰火在臺中」， 即可至17處列管攤販集中區(含11處夜市)，憑留言頁面現場領取限量1萬份的「50元臺中好市券」！

另外，國慶連假期間(10/7~10) ，憑高鐵票、火車票等公眾運輸抵臺中之證明，至指定商圈、糕餅、伴手禮、捷運沿線店家、旅宿及鍋烤等300間以上店家消費，最高可享8折優惠！此外，凡國慶日當天至逢甲夜市消費，不限金額即可獲「消費貼紙」一枚；憑「消費貼紙」可至服務臺參加「夜市特色美食兌換券」抽獎活動！歡迎民眾在中央公園觀賞燦爛的國慶焰火後，步行前往逢甲夜市品嘗夜市美食！更多優惠資訊更新，請持續關注臺中市政府經濟發展局FACEBOOK粉絲專頁，或洽經發局官網<國慶焰火好吃好玩>專區。

主打「開拓專屬自己獨一無二的臺中觀光地圖」，臺中市觀旅局特別推薦山海屯「三天兩夜」的遊程方案，包含「山城爵士悠揚行」、「海線濱海夕陽遊」及「屯區親子歡樂行」！歡迎民眾國慶連假安排臺中輕旅；依喜好選擇適合的推薦遊程，深度領略城市風光！

112臺中國慶焰火三日推薦遊程-山城爵士悠揚行。 (圖/臺中市政府提供)

「山城爵士悠揚行」首站可至麗寶樂園駕駛卡丁車、在后豐鐵馬道穿梭於九號隧道與花樑鋼橋，之後到東海藝術街商圈、秋紅谷廣場及國家歌劇院等知名景點，欣賞建築美學感受城市綠洲。

喜愛海景和美食的民眾，可參考「海線濱海夕陽遊」行程：有必訪的文化重鎮大甲鎮瀾宮、壯觀海景摩天輪的購物商場「MITSUI OUTLET PARK 台中港」，及大安濱海樂園與高美濕地夕陽美景外，還可至阿聰師芋頭文化館、蔣公路夜市大啖特色美食！

「屯區親子歡樂行」不僅安排忠孝夜市的豐富銅板美食、必比登推介「彭城堂」，更規劃中西建築風格合併的聚奎居、PARK2草悟廣場、國立自然科學博物館等文化景點。享受各式饗宴的同時，深刻感受文藝氣息！

更多有關「山海屯」推薦遊程介紹、「112國慶焰火在臺中」及「臺中雙十國慶週」系列活動資訊，請至「112國慶焰火在臺中」官網或「臺中觀光旅遊網－大玩臺中」查詢。