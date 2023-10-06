台商資金不斷回流且創同期新高，台灣經濟成長後市看好，全台買賣移轉棟數明顯回溫，加上央行房貸利率連兩凍，全年房市交易量預估值不斷上調，也帶動民眾購屋信心不斷攀升。根據地政局預售屋均價統計，即便7/1後預售屋成交量腰斬，但平均房價再創史上新高，顯見投資客退場、市場趨向健康自住買盤，但在營建成本不斷攀升之下，房價難以回頭，市場呈現量縮價穩，待明年選後局勢更明朗後，房價將更有向上增溫態勢。

中央銀行第3季理監事會議決議利率凍漲，維持上一季的溫和手段，加上政府祭出青年安心成家貸款加碼補助，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著升息循環暫告一段落，往後國內的利率走勢可望趨於平緩，房市交易將在下半年逐步復甦。

【民眾購屋意願升高 積極置產抗通膨】

根據六都公告8月移轉棟數表現，總計為20202棟，年增5%且月增2%，是今年以來首度連兩月年增率轉正成長，這些樂觀的房市訊息也大幅提升民眾購屋意願，根據中央大學台灣經濟發展研究中心，最新發佈9月的消費者信心指數(CCI)，其中「購買房地產時機」指標部分，9月調查結果為105.7點，分數落在100至200之間的「偏向樂觀」，已連續37個月維持在100以上的樂觀區間。而根據國泰金控9月國民經濟信心調查，有19.2％受訪者認為現在是買房時機，是2022年1月以來的新高占比。

信義房屋第4季購屋意向調查結果亦顯示今年選舉對於房市干擾相對輕微，僅有31%的受訪者會因為選舉而觀望，63%受訪者認為不影響、有需求就買。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察今年至今選情並未對房市帶來太多干擾，調查顯示多數民眾也不認為選後房市會有太多結構性的改變，有至少6成的受訪者不受選舉外在干擾，有需求就購屋。

資料來源：信義房屋不動產企研室 製表：葉思含

確實，各項最新數據皆顯示現在就是買房好時機，房市專家也建議購屋就是要選擇最有增值潛力的強勢地段，而民眾置產應該如何挑選？根據最新公布今年第2季預售屋實價登錄數據，全市總交易量及成交金額都較第1季增加，其中三重區申報件數1684件共307.5億元已連續3季奪冠，新北市共計揭露6583件，僅三重就佔成交量25%，顯見三重無論是價量皆備受全台房市看好，不斷吸引大批自住客、置產族進場。

【新北正式進入單價百萬時代 三重未來充滿想像】

綜觀新北市精華區房價趨勢，擁有政府官方資源加持的板橋新板特區、新莊副都心，在新北市政府與行政院合署辦公大樓的帶領之下，區域房價來到相對天花板，其中板橋最新實價揭露更有預售案突破百萬元大關，每坪達到116萬元行情，不僅刷新了新北房價紀錄，也向市場宣告新北市在2023年第3季正式邁入單價百萬時代，而同樣位居新北市第一圈、一橋之隔的三重，目前平均房價僅約6字頭，確實仍有相當大的成長空間，充滿無限想像。

既然三重被點名為最值得進駐的區域，又該選擇什麼區塊入場呢？買房跟著政府建設走，是市場皆知的房市投資不變法則，在新板特區、新莊副都心皆複製信義計畫區成功模式後，興建中的新北市第二行政中心，即被市場專家一致點名為下一位接班人，目前房價仍位處6字頭凹陷區，屬於開發新生段，最具有跳躍增值潛力，加上此區擁有信義計畫區、新板特區所沒有的水岸景觀條件，吸引民眾進場購屋，為的就是預約下一座信義計畫區，未來將看齊新板特區百萬身價。

「都廳大院」買氣領軍雙北房市，一次匯聚市府建設、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園等多項重大利多。(3D透視參考圖/甲山林集團提供)

【三重新信義計畫登場 新市府特區直追新板特區】

而被市場專家一致點名的三重新市府特區，挾新北市第二行政中心已動工利多，預計在2026年年底完工，興建地上26樓、地下4樓，未來將提供3萬2000坪第二行政中心辦公空間、容納3000名市政員工並興闢市民廣場，規劃包括警察局、衛生局、勞工局、文化局、交通局、消防局、資訊中心等局處進駐，未來將串聯新板特區的第一行政大樓、新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市3大發展軸心，全面翻轉新北市樣貌，也讓市場一致推崇，新北新信義計畫區就在三重。

資料來源：甲山林集團 製表：葉思含

三重新信義計畫區可謂國家級城市計畫，東至大都會公園右岸、南至環漢路、大漢溪，西至化成路、北至台一線為界，面積約信義計畫區2倍、新板特區近6倍大，共達316公頃，一次集結行政園區、水岸綠地、科技廊帶與交通建設等多項利多，其中三重新市府特區最指標住宅造鎮案總銷450億元「都廳大院」緊鄰捷運先嗇宮站，擁到站即到家絕佳交通優勢，第1期已近完銷，第2期勢必如同每一個重劃區一樣，房價向上堆疊，未來直追新板特區指日可待。

由新北市第二行政中心領軍的「三重新市府特區」，將成為雙北房市最閃耀一顆星。 (甲山林提供)

【大安森林公園16倍！「三重新市府核心」近擁全台最大河濱綠地】

除了新北市第二行政中心，三重新市府特區最特別的是擁有其他市政中心沒有的水岸綠帶、科技園區等立地條件，新北市政府為平衡新北市區域發展，在三重捷運先嗇宮站興建第二行政中心之餘，更規劃約2500坪的市府公園，除此之外，更緊鄰424公頃新北大都會公園，面積約為16座大安森林公園大，不僅是全台最大河濱公園，甚至比美國紐約中央公園大1.25倍，也被許多民眾視為大台北地區的中央公園。

科技園區部分，除了新北第二行政中心、東森電視總部接力動工，包括三花棉業、群光電子、全球人壽總部等知名上市櫃企業總部，搶先卡位301公頃新北科技園區，在就業利多不斷進駐帶動剛性居住需求之下，可望成為下一波青壯年「島內移民」購屋新熱區，成為不動產市場最新焦點。

位屬房價凹陷區的「都廳大院」僅6字頭，帶領三重成為買氣最強熱區，近期即將公開第二期。（甲山林集團提供）

【百年一遇「都廳大院」創市場佳績！第2期即將登場】

「都廳大院」第一期基地面積達4562坪，規劃3幢8棟，地上28樓、地下6樓建築，產品規劃20~45坪2~4房，公共設施方面規劃多元，提供社區住戶各式休閒享受。三重新市府特區「都廳大院」一次囊括水岸景觀、公園綠地、科技重鎮、行政特區與交通建設等重大利多，基地條件也被市場讚許為百年一遇、堪稱新北新信義計畫區，接下來總銷約300億的第2期量體即將登場，市場研判將延續第1期盛況，持續掀起北台灣民眾買氣。

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