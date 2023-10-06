在過去幾年全台房市一片火熱的環境下，三重憑藉成熟的生活機能與可觀的未來發展性，區域房市表現相當亮眼，房價漲幅在新北眾多行政區中遙遙領先，在城市東軸西轉趨勢下，將成為下一個金磚熱區。

在交通機能方面，三重坐擁捷運新蘆線、桃園捷運機場線、環狀捷運線三條捷運線路，又有台北橋、重陽橋、忠孝橋、新北大橋等9座橋樑串接三重與大同、中正、萬華、士林、新莊、板橋等地，聯外交通相當便捷。另外，三重還有新北第二行政中心進駐、二重疏洪道兩側重劃區、捷運北環段、新北科技園區更新立體化等建設題材，為區域房市增添亮點，使得三重一躍成為各大建商和購屋民眾的首選之地。

【新北正式進入單價百萬時代 三重未來充滿想像】

綜觀新北市精華區房價趨勢，擁有政府官方資源加持的板橋新板特區、新莊副都心，在新北市政府與行政院合署辦公大樓的帶領之下，區域房價來到相對天花板，其中板橋最新實價揭露更有預售案突破百萬元大關，每坪達到116萬元行情，不僅刷新了新北房價紀錄，也向市場宣告新北市在2023年第3季正式邁入單價百萬時代，而同樣位居新北市第一圈、一橋之隔的三重，目前平均房價僅約6字頭，確實仍有相當大的成長空間，充滿無限想像。

既然三重被點名為最值得進駐的區域，又該選擇什麼區塊入場呢？買房跟著政府建設走，是市場皆知的房市投資不變法則，在新板特區、新莊副都心皆複製信義計畫區成功模式後，興建中的新北市第二行政中心，即被市場專家一致點名為下一位接班人，目前房價仍位處6字頭凹陷區，屬於開發新生段，最具有跳躍增值潛力，加上此區擁有信義計畫區、新板特區所沒有的水岸景觀條件，吸引民眾進場購屋，為的就是預約下一座信義計畫區，未來將看齊新板特區百萬身價。

新市府核心「都廳大院」一次集結市府建設、捷運、水景、公園、科園增值利多，磁吸全台置產、自住客進場買房。(3D透視參考圖/甲山林集團提供)

追尋北台灣市政特區發展軌跡，從信義計畫區的崛起即可窺見政府官方單位進駐與房價正相關效應，信義計畫區房價位處台灣市場天花板，每坪200萬元成為基本盤；擁新北市政府行政中心的新板特區穩居新北市最高價地段，每坪已突破百萬元大關；隨後行政院合署辦公大樓更帶動新莊副都心房價起飛，單價行情突破7字頭萬元，這些政府機關帶來的翻轉效應也讓市場確信，買房跟著政府建設走準沒錯。

資料來源：甲山林集團 製表：葉思含

【三重新信義計畫登場 新市府特區直追新板特區】

而被市場專家一致點名的三重新市府特區，挾新北市第二行政中心已動工利多，預計在2026年年底完工，興建地上26樓、地下4樓，未來將提供3萬2000坪第二行政中心辦公空間、容納3000名市政員工並興闢市民廣場，規劃包括警察局、衛生局、勞工局、文化局、交通局、消防局、資訊中心等局處進駐，未來將串聯新板特區的第一行政大樓、新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市3大發展軸心，全面翻轉新北市樣貌，也讓市場一致推崇，新北新信義計畫區就在三重。

三重新信義計畫區可謂國家級城市計畫，東至大都會公園右岸、南至環漢路、大漢溪，西至化成路、北至台一線為界，面積約信義計畫區2倍、新板特區近6倍大，共達316公頃，一次集結行政園區、水岸綠地、科技廊帶與交通建設等多項利多，其中三重新市府特區最指標住宅造鎮案總銷450億元「都廳大院」緊鄰捷運先嗇宮站，擁到站即到家絕佳交通優勢，第1期已近完銷，第2期勢必如同每一個重劃區一樣，房價向上堆疊，未來直追新板特區指日可待。

「都廳大院」買氣領軍雙北房市，一次匯聚市府建設、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園等多項重大利多。(3D透視參考圖/甲山林集團提供)

【百年一遇「都廳大院」創市場佳績！第2期即將登場】

「都廳大院」第一期基地面積達4562坪，規劃3幢8棟，地上28樓、地下6樓建築，產品規劃20~45坪2~4房，公共設施方面規劃多元，提供社區住戶各式休閒享受。綜觀台北市相似立地條件的豪宅社區，為大安森林公園旁「OneParkTaipei元利信義聯勤」、享大直水岸的「西華富邦」，相較房價皆已創200萬元俱樂部的頂級豪宅身價，三重新市府特區「都廳大院」一次囊括水岸景觀、公園綠地、科技重鎮、行政特區與交通建設等重大利多，基地條件也被市場讚許為百年一遇、堪稱新北新信義計畫區。

目前「都廳大院」房價僅約6字頭，加上待新北市第二行政單位完工進駐，並藉由捷運環狀線串起行政特區廊帶，三重新市府特區將成為新板特區接班人，6字頭價位確實是相對低點凹陷區，目前三重已有建案來到8字頭行情，三重新市府特區由6字頭追漲至8字頭僅需時間的堆疊與等待，因此吸引自住客、置產客爭相搶先布局，帶動「都廳大院」在北台灣市場創下超受歡迎的買氣佳績，接下來總銷約300億的第2期量體即將登場，市場研判將延續第1期盛況，持續掀起北台灣民眾買氣。

位屬房價凹陷區的「都廳大院」僅6字頭，帶領三重成為買氣最強熱區，近期即將公開第二期。（甲山林集團提供）

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