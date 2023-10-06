【2023年10月6日，台北】自2023年全球手機領導品牌小米攜手德國百年光學品牌 – 徠卡推出一系列旗艦新機，從Xiaomi 13 Ultra、Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13重新定義市場對行動光學影像的標準，隨著小米於9月27日推出Xiaomi 13T Series，以最好入手徠卡專業光學鏡頭、聯發科4nm旗艦性能處理器、首度在T系列支援IP68等級防塵防水1以及最高120W HyperCharge等極致旗艦體驗，在「全面升級、價格不變」的強大吸引力之下，僅9天預購期創下T系列預購量新高，較上一代預購量成長近四成，且Xiaomi 13T Pro佔系列預購量近八成，顯示消費者願意花更多預算購買小米旗艦機款，高度認可Xiaomi 13T Pro感知人心的攝影力與強大創新技術，為小米在高階市場耕耘注入強大信心，也進一步讓更多人享受小米科技帶來的美好生活。

Xiaomi 13T Series於今（6）日起盛大開賣，開賣首日於小米之家台北信義威秀直營店聚集前來取機的消費者，贈送超過5千元預購禮及郵政禮金加碼禮，更有機會抽中全新發表的Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型乙台（價值新台幣$15,999元）。（圖/Xiaomi 提供）

Xiaomi 13T Series於今（6）日起盛大開賣，開賣首日於小米之家台北信義威秀直營店聚集大批前來取機的消費者，除了總價值超過5千元預購禮以外，小米針對在小米之家台北信義威秀直營店前50名排隊取機的預購用戶，祭出$600元郵政禮金加碼禮，更在現場舉辦抽獎活動，直接端出全新發表的Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型乙台（價值新台幣$15,999元）讓消費者帶回家，多重好康吸引首位來自高雄的米粉一早八點多即前來排隊；而活動中，抽到Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型的預購用戶顏先生更開心表示：「Xiaomi 13T Pro發布第一天就立馬下單預購了，特別選擇在小米之家台北信義威秀直營店預購，除了有豐富預購禮品之外，也能享受直營店門市全方位的服務體驗。很期待連假期間帶著Xiaomi 13T Pro，用徠卡影像到處拍照，也非常高興抽到Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型，為家中增添新智慧家電！」

抽到Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型的預購用戶顏先生開心表示：「Xiaomi 13T Pro發布第一天就立馬下單預購了，特別選擇在小米之家台北信義威秀直營店預購，除了有豐富預購禮品之外，也能享受直營店門市全方位的服務體驗。很期待連假期間帶著Xiaomi 13T Pro，用徠卡影像到處拍照，也非常高興抽到Xiaomi 智慧顯示器A Pro 65型，為家中增添新智慧家電！」（圖/Xiaomi 提供）

【專業徠卡攝影加持 Xiaomi 13T Series強大體驗全面升級】

Xiaomi 13T Series於9月27日正式在台發表，搭載專業徠卡光學三鏡頭，包括24mm等效焦距的5000萬像素主鏡頭、等效焦距為50mm的5000萬像素長焦鏡頭，與等效焦距為15mm的1200萬超廣角相機，三個實用鏡頭組合覆蓋攝影場競，拍出徠卡感濃厚的街道、人像、美食與壯麗風光，在相機中提供「徠卡經典」與「徠卡生動」兩種原生畫質，其中「徠卡經典」保留明暗區域之間的真實對比度還原經典徠味，而「徠卡生動」則是以適度調整亮度與飽和度，深度融合小米行動影像經驗與徠卡專業審美。另外，更可搭配六款徠卡濾鏡與徠卡訂製畫框，高度重現徠卡影像的經典，讓攝影成為獨特風格的展現。

Xiaomi 13T Series配備6.67吋CrystalRes AMOLED螢幕，支援高達144Hz的更新率2和2,712 x 1,220 (1.5K) 解析度。處理器方面，小米與聯發科聯手從底層調教旗艦級晶片，Xiaomi 13T Pro搭載MediaTek Dimensity 9200+、而Xiaomi 13T搭載MediaTek Dimensity 8200-Ultra，均採台積電4nm工藝製程，發揮極致的能效與性能，提供旗艦級完整體驗。Xiaomi 13T Series更是小米在2萬元以下手機首款擁有IP681等級防塵防水，以更全面的日常防護讓消費者享受更完整的手機體驗。

有鑑於消費者對手機代表個人品味的趨勢，Xiaomi 13T Series在外型有所升級，首度在T系列採用Xiaomi BioComfort純素皮革，以「雪山藍」的莫蘭迪色調搭配皮革質感，放入精品包款中更簡約大方，也契合上冬季時尚趨勢；另外，也提供玻璃機身的「原野綠」色，從鏡面中透出乾淨質樸的自然色，表達了一種與自然環境高度和諧的思維模式，而玻璃機身的「黑色」則從低調中散發的奢華；Xiaomi 13T Series的三款外型配色都讓人讚嘆：真有質感！

【Xiaomi 13T Series預購量驚人 爭搶入手徠卡專業影像】

Xiaomi 13T Series自9月27日發表以來，受到全台攝影迷與科技愛好者的關注，特別對於「最輕鬆入手體驗徠卡百年光學影像」、「IP68等級防塵防水」與「聯發科4nm旗艦行動平台」展現高度興趣，其中徠卡專業光學鏡頭首度於2萬元以下手機中搭載，讓更多消費者能輕鬆體驗百年光學的魅力，進而引發消費者爭相體驗「徠卡經典」與「徠卡生動」拍出的不同意境，或開啟Xiaomi ProFocus運動追焦抓拍動態物體，多數消費者體驗完即下單預購，搶在開賣時即可立刻入手。

（圖/Xiaomi 提供）

自9月27日起至10月6日止，Xiaomi 13T Series預購成績驚人，較前代預購總量高出近四成，其中Xiaomi 13T Pro佔總預購量近八成，顯現用戶對小米攜手聯發科打造高階旗艦機充滿信心。此次Xiaomi 13T Series中首度推出Xiaomi BioComfort純素皮革背蓋的「雪山藍」色，果然一舉奪下最熱賣顏色，獲超過四成預購消費者選擇，入手精品皮革般的高雅質感，從手機延伸傳達自我品味。

【Xiaomi 13T Series即日起現貨開賣 Xiaomi 13T於10月16日起於電信通路火熱開賣】

Xiaomi 13T Series於10月6日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、全國電子與燦坤3C全面開賣。於10月15日前在小米之家全台實體門市購機，享1+1年保固服務、參與舊換新加碼活動最高領$1,500購物金以及曬單回饋領$1,000郵政禮金活動。

另外，Xiaomi 13T於10月16日起於中華電信、遠傳電信與台灣大哥大三大電信通路全面開賣，搭配5G指定資費方案，入手擁有徠卡相機與強大性能的Xiaomi 13T只要0元起，於10月31日前在三大電信通路購機再享登錄週週抽好禮，於指定活動頁面登錄手機序號，有機會將萬元大禮帶回家！