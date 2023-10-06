美式賣場好市多（Costco）日前在北美線上網路開賣1盎司金條，祭出會員限購2條，立馬被搶購一空。儘管黃金被視為避險資產，不過美國知名理財網站《Bankrate》直言，在好市多買黃金是糟糕的投資，並列出三大理由，包括不可能獲得公允價值、報酬不高，以及擔心被偷竊的風險。真正獲得報酬的人，是出售黃金給Costco的賣家，以及Costco本身。

好市多打著優惠價格，9月下旬在美加線上開賣2款金條，分別為每盎司1950美元和1980美元，價格差別在於品牌和精煉廠不同，上架幾個小時就被民眾搶光，很多華人買家出手瘋搶，並驚呼「超划算」。

由於Costco聲譽良好，不少消費者去賣場買黃金來投資理財，但Bankrate卻認為，去Costco購買黃金是項糟糕的投資，三大不推薦理由如下：

一、Costco販賣黃金價格，不可能獲得公允價值

這意味著消費者購入價格比黃金現貨價來得高，而當你出售時，價格只會更低。Bankrate分析師Mark Hamrick表示，最有可能獲得正向報酬的人，是出售黃金給Costco的賣家，以及Costco本身。

周二（3日）黃金現貨價每盎司1846美元，意指Costco黃金售價比市場高出5.6%至7.3%。因此，消費者出售黃金必須接受前述或更高的折扣。

二、隨著時間推移，黃金的獲利並不高

投資黃金不可能短時間內致富。Bankrate指出，雖然黃金在一段時間內可能會跑贏大盤，但長線來看，股市獲利還是最可觀，舉知名 ETF數據為例，以15年來看，標普500指數ETF（VOO）平均報酬率為11.2%，SPDR黃金ETF為4.5%，而投資1年的話，VOO報酬率高達21.6%，GLD只有12.6%。

三、實體黃金有安全性風險

若買進大量黃金，必須要購買保險來提供保障，在某些極端情況下，也是一筆不小開銷，同時要小心黃金被偷竊的風險，這與股票或ETF等其他投資不同，如果無法保障黃金的收藏安全，很可能被會被盜走。

基於上述原因，購買實體黃金並不是那麼有吸引力的投資，Bankrate建議，想押注黃金的投資人，不如購買GLD（擁有實體黃金的ETF），可追蹤黃金市價，手續費僅0.4%，不必擔心被偷走和保管費等問題，但GLD最大致命傷是黃金報酬率低於大盤。