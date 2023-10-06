潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽近日言行引發爭議。前海軍艦長黃征輝曾在2012年參與潛艦國造計畫，後以《黃河的話》部落格撰文爆料秘辛。黃征輝5日在《POP大國民》節目指出，包括黃曙光，台船上下都知道GL、SI兩間顧問公司沒有能力，差別只在GL講英文、是白人，SI是韓國人，在台船的地位就不一樣。黃曙光親信、柳思巍廠長曾當面問池姓顧問，池竟承認爭取造潛艦的建議書是假的，所有人資歷都造假。

主持人張禹宣開宗明義問：這兩間公司到底有沒有能力，幫我們把潛艦國造造出來？「從台船對他們的反應是：都不滿意！」黃征輝表示，而且這些東西不是過去講一句話，或是他是口誤，有一次直接講說：GL根本是詐騙集團！你可以當個笑話，在整個錄音帶有4、5個地方，詳細地去描述了GL這家公司，他說GL雖然能力很差，但是態度很好，所以台船就覺得這家公司還不錯，但是對他不滿意。

「就是我雖然能力不行，但是我跟大家都相處得很好！（張：但造不出來就是造不出來啊？）」黃征輝提到，現在做的這個程度，完全就是台船自力就可以做到的。至於韓國的SI公司，是因為大家慢慢開始相信池顧問，覺得你還不錯，有一次柳思巍廠長就把他找到辦公室問，你們公司到底這些人怎麼樣？那翻譯說的真讓人訝異：我們來的時候要爭取，提那個建議書，那建議書是假的！我們來的所有人員資歷，也都是假的！

「這是池顧問自己講的！」黃征輝強調，有一次郭璽在教訓人的時候說，你們韓國這些人，技術不好就算了，你們脾氣還這麼壞？你有沒有看到人家GL，雖然技術不好，但他們脾氣好！所以相處還可以。你們沒事跟人家吵架？「但我一聽覺得不是這因素，你知道什麼因素？GL是白人！SI是韓國人。」這兩個如果在台船，他可能基本地位就不一樣。一個是講英文的白人，我們很多就是崇拜美國，「韓國男人脾氣很壞的！」

黃征輝指出，當初我們本來要買韓國的巍山級的時候，有兩百多個大學教授在報紙刊聯名：絕對不能買韓國的巍山級！那時候覺得，韓國憑什麼幫我們建？我們自己就可以建！台船真的有這種心態。

張禹宣問，池顧問跟柳廠長坦白，黃曙光也知道這件事情？「他一定知道！台船的所有人都應該知道！他們怎麼可能不知道這一批技術顧問到底是真的還是假的？」黃征輝直言，每次問這些韓籍顧問技術問題，他們當場都答不出來，隔幾天交個報告，了無新意，沒有一個有建設性的！