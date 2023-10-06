美國商務部長雷蒙多4日表示，華為晶片技術突破讓人感到「愈來愈不安」，強調商務部需要用不同方法執行出口管制政策。但陸媒消息指出，華為將推出業界獨家的超低耗電5G基地台，只需要5W，一個節能燈泡的功耗，此科技創舉將解決5G設備的耗電問題。前立委蔡正元5日在《新聞大白話》節目強調，5G基地台原本非常耗電，對通訊公司是一大筆支出，這個省電差距太大，不曉得愛立信、Nokia要怎麼跟？美國要怎麼限制？

蔡正元提到，現在5G的基地台，包括台灣、大陸，不管使用華為、中興，使用的大概都是3000到3500瓦特，是這樣一個耗電的功率。

「但是現在只要5瓦特！」蔡正元強調，你在家裡點個5瓦特的燈泡，都不一定看得到書的亮度，這樣就能運作一個基地台，不能不說這是耗能、節能上一個超級突破！對於很多人說要拒絕華為，不可以讓華為5G去投標的，那些人可能要撞牆，因為這個省電差距太大。

蔡正元指出，因為5G基地台是非常耗電的，對通訊公司都是一大筆支出，不曉得愛立信、Nokia要怎麼跟？美國要怎麼限制？

「雷蒙多可能想太多了啦！」蔡正元直言，她打壓華為的手機三年，華為突破了，當然美國人很沒有面子，他認為我美國，山姆大叔，我打壓任何一家企業，哪一家企業不倒？打壓HTC，HTC手機不見了；打壓友達，友達快掛了；打壓日本的Toshiba，Toshiba也半條命了！

蔡正元表示，打哪一家公司打不倒？沒想到華為王者歸來，所以她現在惱羞成怒要加碼。