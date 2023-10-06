美國拜登政府對中國大陸先進半導體設下嚴格出口管制，衝擊晶片業前景。前大使介文汲表示，美國制裁中國大陸晶片，搞不好傷敵1千，自損1千；如果一直禁，中國大陸本身的製造能力就起來了，現在華為就是這種情況。

介文汲5日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美國在晶片上制裁中國大陸，其實是傷敵1千，自傷8百。但現在看起來，傷敵1千，搞不好自損1千。

介文汲接著指出，幾個月前，美國這一些高科技廠商三大巨頭就已經到華盛頓去了，找拜登政府，曉以大義。美國大廠的利潤20％或是更高的利潤，都來自中國大陸賺來的，NVIDIA、美光哪一個不是這樣。

介文汲指出，美國禁止晶片相關產品銷售到中國大陸，美國廠商要賣給誰？找不到另外的替代買家，平白的損失非常大，恐有20％的市場。另外一方面，他們更怕的是禁止進入中國大陸，短暫的還好，如果一直禁，中國大陸本身的製造能力就起來了，現在華為就是這種情況。