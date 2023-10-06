前海軍顧問郭璽日前指控國民黨立委馬文君外洩潛艦國造機密，引發討論，郭璽3日又點名前參謀總長李喜明，以及退役海軍上校黃征輝、王志鵬等人，是「賣台集團」。對此，李喜明表示，完全是「池魚之殃」，不會出面說明，因為真相不久就會大白。退役少將栗正傑指出，國防部長邱國正考量預算，結果被罵大番薯。李喜明的作戰構想則是用沱江艦，不需要買潛艦，那就擋人財路了，所以他就被郭璽點名罵成賣台集團。

「潛艦不是部署在台灣海峽，台灣海峽不能部署潛艦，太淺了！」栗正傑5日在《新聞大白話》節目表示，潛艦最少要潛到300公尺以下，才能躲過聲納的追蹤。所以一個部署在巴士海峽，一個部署在北部地方，潛艦在的地方叫伏擊區，也就是讓共軍部隊或軍艦，沒辦法通過巴士海峽或北部海域，讓東部的我方海軍可以保存戰力。當初需要潛艦的目的是在這邊。

栗正傑強調，現在你罵李喜明是賣台集團，你罵國防部長是大番薯，「我今天講說，你懂不懂？」國防部是負責建軍的，李喜明參謀總部是負責備戰的。李喜明的建軍作戰為什麼會被罵？因為李喜明的構想，他是用沱江艦，是用不對稱作戰，不需要買潛艦。

「李喜明的構想不需要買潛艦，那就擋人財路了嘛！」栗正傑直言，所以他就被罵賣台集團。而國防部長心裡想，以預算來講，你做這些潛艦會不會太浪費？