中颱「小犬」從鵝鑾鼻掃過，台灣除北北基桃外都放颱風假，引起4個縣市民眾不滿。知名網紅電商「486先生」陳延昶就PO文表示，有人抱怨沒放到颱風假，還得冒雨上班，讓他當下就移除對方好友，直言這種人一輩子不會有出息。

陳延昶在臉書發文表示，看到一名臉友抱怨連連，稱不但沒有放到颱風假，還要在天氣不好的情況下出門上班，當下就直接把對方移除好友。

陳延昶說，他認為發這文的一輩子都不會有出息，因為這個人根本沒有鬥志，只會軟弱的抱怨。

不少網友讚同：「就不在警戒區到底是在抱怨什麼」、「這麼想放就請假或是乾脆離職啊」、「看到其他縣市放就在眼紅」、「我自己是員工，都看不下去明明未達標準只會抱怨沒放假的人」、「一堆喊放假的，結果還不是都跑出門吃飯唱歌看電影，才不是因為什麼安全因素」、「說的太好了，很多人不想補班又想享連假，自己的生活區風雨不大看到別縣市放假也在罵」。