屏東明揚國際大火造成4名勇消殉職，百餘人受傷，引發社會關注，行政院長陳建仁5日核定「災害防救基本計畫（含屏東火災未來精進策略規畫）」專案報告；未來將精進工廠管理輔導、消防安全、職安守護及化學雲優化、企業課責（自主防災）等5大面向精進措施。

陳建仁指出，災害防救基本計畫是災害防救上位指導性的計畫，作為各部會撰擬災害防救業務計畫與地區災害防救計畫的基礎，感謝政委吳澤成督導、災防辦統籌企畫，凝聚產官學共識，提出「災害調適」、「數位轉型」及「強韌復原」3大方針及19項策略，作為國家未來5年災害防救基本方針與策略推動方向。

陳建仁指示，惟有確實落實執行，才能彰顯計畫的價值，各部會應依計畫內容重點策略整合地方政府，並協同民間團體與產業作跨域連結，藉由法令增修、新增中長程計畫及修訂災害防救業務計畫等推動執行。為跨域整合各項方針與策略，災防辦已規畫「災害防救基本計畫統合推動專案小組」，檢視各項策略推動情形。

至於屏東大火，陳建仁指出，化學物質管理相當複雜且專業，需要經濟部、內政部、勞動部及環境部等橫向勾稽、充分溝通；至於後續精進，簡報中提出工廠管理輔導、消防安全、職安守護及化學雲優化、企業課責（自主防災）等5大面向精進措施，更是重中之重，要搭配行政的強力落實執行與法規增修等，務實解決問題。

陳也強調企業課責重要性，請經濟部及勞動部會同金管會等相關機關投入必要資源與政策誘因，讓企業響應、發揮全民防災的影響力，尤其促使企業肩負社會責任的ESG（Environment、Social and Governance），能強化以自助自救為核心價值的全民防救災。

針對工廠管理輔導及職安守護部分，陳揆說，雖然都已有相關管理法令與機制，但缺乏主導統籌與明確分工以及順暢的運作方法，請吳澤成邀集經濟部及勞動部等相關部會協助完成，並提出根本的問題解決與改善措施。

至於化學雲精進部分，陳揆說，因為化學物品相當專業複雜，因此請環境部統籌，後續請張子敬政委邀請專家學者與相關部會，參考先進國家作法協助提出改善措施。