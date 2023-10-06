潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽近日言行引發討論。曾在2012年參與潛艦國造計畫的前海軍艦長黃征輝，5日在《POP大國民》節目指出，根據《國家機密保護法》是保管機密資料的人為機密資料負責，而國民黨立委馬文君是交到相關單位，所以她一點責任都沒有，法律上完全沒問題。黃曙光竟讓連顧問資格都沒有的人轉任包商，黃、郭跟洩密無關，但涉嫌貪瀆、失職。

「馬文君在法律上，完全沒問題！我再說一次」黃征輝強調，《機密保護法》誰要為機密資料負責？是保管機密資料的人，好比說池顧問，交出來可不可以？那要看他交的資料有沒有機密，如果有機密，他犯法！你是保有人！但是你交到我手上，我拿去賣了，當然也不可以。

黃征輝直言，馬文君是交到相關單位，「她一點責任都沒有！千萬記住，她一點責任都沒有！」主持人張禹宣問，那誰有責任？如果是機密，池顧問有問題，要找池顧問。張禹宣又問，那郭璽跟黃曙光的部分？黃征輝表示「他們是弊案，他們跟機密是無關的，貪瀆、失職！」

至於黃曙光的責任？黃征輝指出：「第一，你根本就絕對不可以讓你的顧問轉任包商！第二，這個人根本完全沒有擔任顧問的資格。」

黃征輝提到，「因為他本身就是一個，還不是軍火商，他是遊走兩岸！他以前很長一段時間在大陸，在大陸還有辦公室。現在沒有，因為他現在做這個，但過去有，他有一陣子的業務重心是在大陸。」