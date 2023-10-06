潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽近日言行引發爭議。前海軍艦長黃征輝曾在2012年參與潛艦國造計畫，他5日在《POP大國民》節目強調，近日台北市議員徐巧芯公布郭璽相關錄音檔，所有支持潛艦國造的人，都該聽完這些錄音檔，因為這些資料早就存在，政府若有決心，聽完錄音檔三天之內就可抓人收網。至於蔡政府，應該快刀斬亂麻，最起碼黃、郭這個團隊要換掉。

「看政府的決心！他們有決心，三天之內就可以抓人收網！」黃征輝強調，因為這個資料早就存在了，不是今天才交出來，大家意外：哇，原來是這個樣子？那個資料、錄音檔聽完，你就可以收線抓人。

黃征輝直言，「所有支持潛艦國造的人，我都跟他們講一句話：請你聽完這些錄音檔，你就會知道你支持的是對的還是錯的！」千萬不要去講得很好聽。「這個利益太大了！」黃征輝指出，所有這些人的合約，都是幾億幾億幾億。

「比如說我帶你關說去做鋰電池，我給你六億，沒有擔保說你以後要做出來，那是研發費！」黃征輝舉例，就是你去做，研發，我按照階段，交一些東西，拿一些錢，最後失敗，就是失敗了！錢還是要付，他按照你的計劃，階段性地拿錢。

主持人張禹宣問到總統蔡英文、民進黨政府最後勢必要有所決斷？黃征輝表示，「快刀斬亂麻！最起碼我的建議是，這個團隊要換掉！」