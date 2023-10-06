美國職籃NBA費城76人隊今天在社群平台X上證實，NBA上季年度最有價值球員（MVP）恩比德（Joel Embiid）已經承諾，明年巴黎奧運將為美國隊出戰。

法新社報導，恩比德也有資格幫喀麥隆與法國效力，但他選擇加入美國隊。現年29歲的他在非洲國家喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）出生，擁有喀麥隆、美國、法國公民身分。

ESPN報導，恩比德今天一早向美國隊總監希爾（Grant Hill）確認自己的決定。

在恩比德之前，已有多位NBA球星示意有意願參加奧運，包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）等巨星球員。美國男籃隊將在明年巴黎奧運尋求5連霸。

美國在今年世界盃男籃無緣奪牌，正試圖奮發圖強。

恩比德2日曾對記者說，儘管他的頭號選項是代表喀麥隆出賽，他也有興趣代表美國和法國。

6度入選NBA全明星賽的恩比德當時表示：「這3個選項我都愛。…喀麥隆是我出生的地方，我來自那裡，我一直想代表我的國家，但打奧運也是目標。」

「如果我們有機會，或者我們獲得奧運資格，要作決定就很簡單，但那還是未知數，而我真的很想打奧運。」