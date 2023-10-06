潛艦風波爆發案外案，爭議持續延燒。國民黨台北市議員徐巧芯釋出一小段「郭璽錄音檔」，並爆料前海軍顧問郭璽曾承諾韓國顧問，「你先進來，就先給你3億」；徐巧芯質疑，3億元的政府預算，隨隨便便就給一組7人成立的公司，到底誰叛國、掏空國家？前立委郭正亮表示，這個案子的查法，應該要從3億是用什麼名目支用的，以及「那時簽約了沒有」開始查起。

郭正亮5日在《國民大會》節目中表示，這個錄音檔，國民黨立委馬文君2年前就已經交給相關單位查辦，相關單位都沒有查辦。這一次因為爆發潛艦洩密案，又有人把錄音檔傳給徐巧芯，徐巧芯把他謄寫出文字檔，再把錄音檔公布。

郭正亮接著指出，這個案子的查法應該是，3億是用什麼名目支用的，那時候簽約了沒有？因為潛艦國造，一艘潛艦大概16.5億美元，大約台幣500億元。我們要建造8艘，大家預期是要花4000億，可是現在第一艘都還沒有興建完成。請問潛艦國造計畫已經花了多少錢，立委應該去查。

郭正亮更點出，潛艦國造一定有很多前置作業的預算，到底是用什麼錢去支用的，也許變成很多公司的方便錢，比如還沒正式簽約，先讓你方便，從這個可以查出一些細目。