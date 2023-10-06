年長男性常遇到夜間頻尿問題，睡眠品質大受影響，原因出在攝護腺肥大。隨著年齡增長，男性的攝護腺組織逐漸增生壓迫尿道，導致尿路狹窄、排尿困難，同時迫使膀胱更努力排尿。美國泌尿科專家提醒，睡前落實3大重點，有助減少半夜不得不起床上廁所的困擾。

英國《每日郵報》4日報導，英國超過3000萬名50歲以上男性有夜尿症（nocturia）困擾，每晚必須起床小便至少1次，睡眠受到干擾。美國伊利諾州芝加哥西北大學泌尿醫學專家薛弗（Edward Schaeffer）日前在美國長壽醫學名醫阿提亞（Peter Attia）主持的播客節目說明，夜尿多半由攝護腺肥大引起。年輕男性睡前血液裡的抗利尿激素（antidiuretic hormone，ADH）濃度較高，且膀胱仍較有彈性，夜間排尿機率偏低；50歲以上男性睡前ADH濃度會降低許多，膀胱彈性較差，易有夜尿問題。

薛弗說，為了免除夜尿困擾，享受一夜好眠到天亮，睡前至少要做到3件事：

改變生活習慣、求診用藥均有助改善夜尿問題。

一、睡前別飲水：睡前喝水會增加血液裡的液體量，透過腎臟迅速濾除而累積於膀胱，導致幾小時之內必須起床上廁所，所以，不僅睡前別喝水，「如果半夜必須起床小便，小便過後可別又去喝水。

二、穿及膝長襪睡覺：腿部有水腫跡象的男性可以嘗試。肥胖或體重超重的人，出現水腫的風險較高。由於體內液體過多，除了引起足部腫脹，穿著短襪時也會出現一圈腫脹。睡眠期間，滯留在細胞之間的液體會回流到血液，經由腎臟過濾排入膀胱，一陣時間過後自然會想排尿。薛弗說，夜間必須起床小便2次的人，睡前在晚上8點到10點之間若有水腫情形，他建議睡覺時穿著及膝長襪，這會減少足部組織液體滯留，進而降低夜尿機率。

三、睡前避免飲酒：酒類（包括啤酒）含有大量液體，很快就讓膀胱「滿庫」，而且酒精會抑制ADH分泌。睡前飲酒這種行為本身也很容易干擾睡眠。

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