第14號颱風「小犬」（Koinu）暴風圈逐漸遠離台灣本島。中央氣象署凌晨解除台灣本島的陸上颱風警報，預計海警報可望在今(6日)白天解除。受到颱風外圍環流影響，中央氣象署對台東、新北等六地發布豪雨特報，一直要到明 (7日)水氣才會略微減少。

最新氣象資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向西移動，其暴風圈已脫離臺灣南端陸地，對臺灣海峽、巴士海峽及東沙島海面仍構成威脅。預計颱風未來強度有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急也PO出對比照，小犬明顯「消風很多」。

颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(6)日臺東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、屏東、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。

豪雨特報(圖/氣象署)

豪雨地區：台東縣

大雨地區：基隆市、新北市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣

颱風外圍環流影響，持續發布陸上強風特報。今(6日)晨澎湖、金門、馬祖及基隆北海岸、桃園沿海空曠地區有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區有8至9級強陣風，其他沿海空曠地區(含蘭嶼、綠島)亦有較強陣風。

根據台灣颱風論壇｜天氣特急，小犬颱風持續西行遠離台灣，目前臺灣及澎湖皆已脫離暴風圈，海上颱風警報也可望在今天白天解除，不過受到颱風外圍環流影響，目前大台北東側、東部及恆春半島有對流雲系持續在發展，今天一整天還是斷斷續續有陣雨發生，一直要到週六(7)水氣才會略微減少。

累計到今天凌晨2時為止，出現較大累積雨量如下:臺北市擎天崗457毫米，屏東縣墾雷454.5毫米，臺東縣利嘉林道416毫米，宜蘭縣太平山401毫米，花蓮縣赤柯山310毫米，臺中市南湖圈谷305毫米，新北市桶後263毫米，桃園市拉拉山213毫米；出現較大陣風區域如下：蘭嶼17級以上，恆春14級，東吉島13級，大武、臺南、新屋11級，成功、澎湖、彭佳嶼10級。