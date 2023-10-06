在投資人聚焦將於明天公布、可能影響利率決策的美國重要就業數據之際，美股主要指數今天收黑。

道瓊工業指數小跌9.98點或0.03%，以33119.57點作收。

標準普爾500指數下跌5.56點或0.13%，收4258.19點。

科技股那斯達克指數下滑16.17點或0.12%，收13219.84點。

費城半導體指數下跌17.94點或0.52%，收3406.98點。（譯者：楊昭彥）1121006